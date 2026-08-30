Юнайтед се събуди след кошмара! Неудържим Бруно показа лице, което Португалия търсеше на Световното

Манчестър Юнайтед даде категоричен отговор след кошмарното начало на сезона и разгроми Ипсуич с 5:2 на "Олд Трафорд" във втория кръг на Висшата лига. "Червените дяволи" отново имаха проблеми през първото полувреме и дори изостанаха в резултата, но след почивката напълно промениха облика си. В центъра на всичко беше капитанът Бруно Фернандеш, който реализира хеттрик и добави асистенция - представяне, което в националния отбор на Португалия се надяваха да видят по време на изминалото Световно първенство по футбол 2026 в Северна Америка.

Манчестър Юнайтед разгроми Ипсуич

Ипсуич поведе в 29-ата минута, когато Лейф Дейвис завърши атака след отлична работа на Абдул Фатау. Юнайтед обаче успя да изравни още преди почивката. Грешка на Марселино Нунес позволи на Матеус Куня да отнеме топката и да намери Фернандеш, който с мощен удар не остави шанс на Кел Схерпен.

След паузата домакините буквално превключиха на друга скорост. В 56-ата минута удар на Хари Магуайър се отклони от Джейкъб Грийвс и влезе във вратата. Попадението предизвика сериозни дискусии заради игра с ръка на Магуайър, но след прегледа на ситуацията ВАР не отмени гола.

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Само пет минути по-късно Юнайтед получи дузпа след нарушение срещу Куня, а Фернандеш бе безпогрешен от бялата точка. В 68-ата минута португалецът оформи своя хеттрик, превръщайки се в абсолютния герой на вечерта.

Бруно обаче не спря дотук. В 82-ата минута капитанът изведе Брайън Мбемо зад защитата, а камерунецът прехвърли Схерпен за 5:1. Ипсуич стигна до втори гол в добавеното време чрез Чуба Акпом, но той бе само почетен.

Успехът е първи за Майкъл Карик през сезона във Висшата лига и идва само седмица след изненадващото поражение с 0:2 от новака Хъл. Юнайтед вече показа далеч по-агресивно лице, като създаде сериозен брой положения и завърши срещата с 31 удара към вратата.

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