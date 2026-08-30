Везенков изригна с 36 точки! България започна с разгром в Румъния

Българският национален отбор по баскетбол започна по впечатляващ начин втората фаза на предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029. "Лъвовете" на Любомир Минчев записаха убедителна победа със 103:86 като гост на Румъния в Тулча и направиха сериозна заявка още в първия си мач от Група D. Над всички отново бе Александър Везенков, който изнесе поредния си огромен мач с националната фланелка.

България разби Румъния в предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029

Звездата на Олимпиакос бе неудържим и завърши с 36 точки, 9 борби и 6 асистенции, като добави по една открадната топка и чадър за впечатляващ коефициент на полезност 46. Везенков реализира 9 от 11 опита за две точки, 4 от 8 от тройката и 6 от 7 наказателни удара.

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Двата отбора започнаха двубоя изключително резултатно, като България приключи първата четвърт с минимален аванс от 34:32. Везенков вече имаше 12 точки, но Румъния разчиташе на силното представяне на Дарън Ръсел и точната стрелба от дистанция.

През втората част "лъвовете" постепенно поеха контрола. Сашо продължи да наказва домакините, а България се оттегли на почивката с 57:48. След паузата класата на българския тим започна да си личи все по-сериозно. Разликата достигна двуцифрени стойности, а преди последната четвърт резултатът бе 77:66.

В заключителните минути Везенков окончателно прекърши надеждите на Румъния. Той реализира още няколко важни стрелби, включително тройка, с която България поведе с 89:72, а впоследствие разликата достигна и 22 точки.

Силен мач направи и Борислав Младенов, който записа дабъл-дабъл с 14 точки и 11 борби. Умоджа Гибсън добави 11 точки и 9 асистенции, а Иван Алипиев бе много полезен от пейката с 9 точки и 10 борби. За Румъния най-резултатен бе Дарън Ръсел с 22 точки, докато Драгос Дикулеску реализира 17 точки с пет тройки.

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