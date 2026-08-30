Лудогорец се издъни и във Варна и Левски замина напред! Юноша избави "орлите" от по-голям резил

Лудогорец не успя да победи Спартак Варна и стигна само до 1:1 при гостуването си на "соколите" в двубой от седмия кръг на Първа лига. Разградчани имаха своите възможности още преди почивката, но не успяха да ги реализират, а след гол на Самуел Майор през второто полувреме се оказаха в ролята на догонващи. Юношата на клуба Александър Маринов обаче се появи на точното място и донесе точката за "орлите".

Спартак Варна спря Лудогорец

Лудогорец бе по-активният отбор през първата част и Квадво Дуа на няколко пъти бе близо до попадение. Нападателят първо стреля над вратата след извеждащо подаване, а малко по-късно засече центриране от корнер, но Пламен Илиев се намеси добре. В добавеното време на първата част и Агибу Камара тества вратаря на Спартак, който отново показа класа.

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След почивката Лудогорец стигна до гол чрез Ивайло Чочев, но попадението бе отменено заради засада. Само пет минути по-късно домакините нанесоха своя удар. Антон Иванов намери Самуел Майор, който с мощен изстрел не остави шансове на Хендрик Бонман за 1:0.

Отговорът на "орлите" бе светкавичен. Само три минути след попадението Симеон Шишков центрира към Чочев, който не успя да завърши атаката, но топката попадна в Александър Маринов. Юношата на Лудогорец не сбърка и реализира първия си гол за клуба в елита, оформяйки крайното 1:1.

В края разградчани потърсиха победния гол, но така и не успяха да стигнат до него. Така Лудогорец остава втори със 17 точки, на една зад лидера Левски, който има и мач по-малко. Спартак Варна е седми с 8 точки.

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