Ясен Петров се раздели с Добруджа и разкри жестоката истина за липсата на условия

Старши треньорът на Добруджа Ясен Петров обяви пред DIEMA SPORT, че се разделя с клуба след изпадането на отбора във второто ниво на българския футбол. Наставникът призна, че пътят му сега води към Пловдив, където възнамерява да прекара време със семейството си след тежкия и емоционален сезон. Добруджа не успя да запази мястото си в елита, а в последния кръг завърши 1:1 срещу Септември, резултат, който окончателно сложи край на надеждите за спасение.

Наставникът изрази силна амбиция за бързо завръщане на треньорската скамейка

„Стана доста интересен мач, голямо напрежение имаше при домакинките, а нашето желание беше да покажем, че играем феърплей. Използвам възможността да благодаря на всички момчета за хубавите и за лошите моменти, които имахме заедно. Трябваше още малко вяра, още малко футболна хитрост и малко повече умения пред гола, и съм абсолютно убеден, че имахме тази възможност да останем в групата на майсторите", коментира наставникът.

Още: Сергей Серафимов попадна в черния списък на Първа лига, след като втори отбор се оплака от бруталните му нападки

"Една от причините, поради която ние не успяхме да тренираме качествено тази година, е, че нямахме условия за работа", допълни той.

"Аз съм жаден да работя и ще видим. Убеден съм, че отново ще бъда във футбола. Даже с нетърпение чакам.", разясни Петров, относно бъдещето си.

Още: Ясен Петров разказа трудностите при подготовката и обясни екзотичния си тактически ход