Руският външен министър Сергей Лавров прокарва кремълската пропаганда и директно пред деца, за да опита да оправдае агресивната война, която страната му води вече пета година срещу съседката си Украйна и заради която диктаторът Владимир Путин е с издадена заповед за арест от Международния наказателен съд в Хага именно за отвличане на украински деца. В интервю за проекта „Детска редакционна колегия“ Лавров подчерта нарастващото значение на външнополитическите усилия за предотвратяване на „възраждането на нацизма“ - тези усилия били одобрени от Путин.

"Сега, под същите знамена на нацизма и реваншизма, се създава паневропейска група за атака срещу Русия, която не само използва хибридни методи, но и обмисля физическа атака“, каза външният министър на държава, която се превърна в специалист по хибридна война и по военни заплахи срещу съюзниците на Киев.

Още: Великобритания, Франция и Германия обещаха да "увеличат още повече" подкрепата за Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски е бил назначен „начело на тази група“, разтълкува Лавров. Той също така отбеляза, че е убеден в победата над нацизма, коментирайки плановете на Германия „отново да се превърне във водещата военна сила в Европа“. Отдавна Руската федерация опитва да сравни положението си с това на СССР през Втората световна война, когато е трябвало да се сражава срещу Нацистка Германия - единствено за да оправдае своята агресия днес в Украйна.

Интересите, които Русия „защитава“ на международната сцена, според Лавров, са „легитимни и в съответствие с Хартата на ООН“, докато тези на „някои други страни“ били незаконни. „Когато казват: „Не ни харесва, че някакъв човек наоколо продава наркотици, затова ще го отвлечем.“ Или: „Иран подкрепя тероризма от 47 години (без никакви доказателства), затова ще бомбардираме Иран и ще убием всичките му президенти и лидери“, каза Лавров в разговор с две деца, намеквайки за отвличането от САЩ на венецуелския диктатор Николас Мадуро през януари тази година и за войната на Щатите и Израел срещу Иран, започнала на 28 февруари и спряна временно с крехко примирие. И Каракас, и Техеран са съюзници на Москва.

Още: "Разговорите не дадоха резултати": Рубио обяви, че САЩ са спрели преговорите с Русия и Украйна (ВИДЕО)

"Не бих казал, че трябва да се казва само истината"

В отговор на въпроса дали истината винаги помага на страните да постигнат споразумение, или понякога пречи, Лавров заяви, че „това е много субективен въпрос“. „Не бих казал, че трябва да се казва само истината. Когато родителите ви попитат: „Ти ли счупи вазата?“, разбира се, трябва да си признаете и да кажете: „Аз“. Но има една руска поговорка: „Бяла лъжа“. И понякога това да не се каже истината – или всъщност да се излъже – може да помогне на някого. Не искам да правя никакви паралели, но наскоро отпразнувахме поредната годишнина от Великата победа… И партизаните никога не казваха истината на германците. Именно предателите казваха истината“, каза Лавров, добавяйки, че в контекста на непримирим конфликт "хитростта е неизбежно качество на воина и на човека, който иска да помогне на страната си“.

Проектът „Детско издание“ е част от WBCMedia (World Business Channel) – руска проправителствена видео услуга, чиито партньори и съвместни проекти включват VEB, SPIEF, Росконгрес, регионални администрации и големи държавни компании.

Още: Въпреки постоянните обстрели по украински градове: Русия се оплака в ООН заради атаката срещу Старобелск (ВИДЕО)

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Интензивността на сухопътните бойни действия в Украйна все още е на доста високо ниво като средни дневни стойности съгласно официалната информация на украинския генщаб. На 22 май е имало 216 бойни сблъсъка спрямо 253 на 21 май – за 11-о поредно денонощие границата от 200 бойни сблъсъка е премината. Руснаците са хвърлили 264 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 24 по-малко спрямо предишното денонощие, а артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3195 изстреляни снаряда, като тук разликата е със 190 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 9753 FPV дрона, което е с около 100 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

42 руски пехотни атаки са отбити в Покровското направление съгласно официалните украински данни - това все още е най-горещата точка на фронта, като самият град Покровск също е отбелязан от генщаба като място на боеве. Още 16 руски пехотни нападения са станали североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. Други 32 руски щурма са извършени в района на Гуляйполе, Запорожка област. Единственото друго направление с двуцифрен брой сражения за денонощието е Лиманското с 12 отбити от украинците атаки.

Още: Златото не лъже: Русия е под вода в икономическия океан. Буданов: Рус е Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украинските сили напредват в различни точки на фронта, отчита американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), който следи изкъсо случващото се на база на геолокализирани кадри. Такива кадри, публикувани на 21 май, сочат, че украинските сили (ВСУ) наскоро са напреднали на северозапад от Котлино, тоест югозападно от Покровск.

Russian forces from the 'Center' group shelled Ukrainian positions NW of Kotlyne, Donetsk oblast.

📌: 48.260572, 37.032860@UAControlMap @GeoConfirmed pic.twitter.com/n95RpQAz30 — Road to Mars (@RoadtoMars9) May 22, 2026

В Славянското направление също има раздвижване - геолокализация от 21 май показва, че украинските сили наскоро са напреднали югоизточно от Крива Лука - източно от Славянск. Наличието на украински сили югоизточно от Крива Лука показва, че руснаците вероятно са проникнали около съществуващите украински позиции там. Допълнителни кадри с географска локализация, публикувани на 20 май, показват украински сили, нанасящи удар по руска позиция в източната част на Лиман след руска проникваща мисия.

@GeoConfirmed @UAControlMap

48.867330, 37.932928 Russian shelling

Correction to the deleted geo in case anybody has this already mapped and wants to move it (screenshot only included as reference for mappers)

source: https://t.co/3lFh1FnZ7G pic.twitter.com/wKriFHb5NF — Toaster (@klinger66) May 21, 2026

Още: Марк Рюте покани Зеленски на срещата на върха на НАТО в Анкара

Наскоро украинските сили напреднаха и в посока Борова, докато руските сили провеждаха ограничени сухопътни операции северно от селището в Харковска област, близо до Новоплатоновка. Геолокализирани кадри от 21 май показват, че ВСУ наскоро са напреднали в западната част на Ридкодуб (югоизточно от Борова), а руските сили вероятно не поддържат позиции в Глущенково (северозападно от Ридкодуб), противно на твърденията на Русия.

RU 20th CAA shells UA positions

(They forgot to scrub the coordinates)@GeoConfirmed @UAControlMap

49.188975, 37.784514 :08 Shelling

49.187040, 37.826078 (Position of ISR drone)

Ridkodub, Donetsk

Source: https://t.co/leGCgdDy85 pic.twitter.com/Qi27FHKNV0 — Zoam (@ZoamSc2) May 22, 2026

И в североизточната Сумска област на Украйна, която граничи с Курска област на Русия, има напредък на украинските части. Според геолокализации от 22 май ВСУ наскоро са напреднали югоизточно от Варачино (североизточно от град Суми). Кадрите показват, че украинските сили също така държат позиции югоизточно от Варачино в райони, за които руски източници по-рано твърдяха, че там се намират руски сили.

Russian forces of the 83rd Air Assault Brigade shelled Ukrainian positions in the treelines south of Varachyne, Sumy oblast.

📌: 51.124997, 34.947524

📌: 51.117691, 34.932945@UAControlMap @GeoConfirmed pic.twitter.com/KviuUEX11R — Road to Mars (@RoadtoMars9) May 22, 2026

Още: Путин чака от военното министерство предложения как да отговорят на украинския удар срещу Луганск

В западната част на Запорожка област ВСУ също осъществяват успехи. Геолокализирани кадри (ВИДЕО 18+), публикувани на 21 май, сочат, че украинските сили наскоро са напреднали югозападно от Новоданиловка, т.е. югозападно от Орехов. Дори военни блогъри като "Рибар", свързани с Кремъл, признават, че ВСУ контролират до голяма степен Мала Токмачка (югоизточно от Орехов) след последните си контраатаки в района.

Украинското правителство предложи хуманитарно примирие в опустошения град Олешки в Херсонска област, за да могат хиляди блокирани жители най-накрая да напуснат града. Според омбудсмана Дмитро Любинец двете страни вече са се споразумели за евакуацията на около 6000 цивилни, включително на 200 деца, предаде "Укринформ". Олешки е под руска окупация от 2022 г. Някога оживен град, той се е превърнал в селище призрак, постоянно подложен на обстрел и атаки с дронове. Сега светът наблюдава ще позволи ли Русия на блокираните семейства да напуснат.

⚡️ Ukraine proposes ceasefire in occupied Oleshky to evacuate civilians



The Ukrainian government has offered a humanitarian ceasefire in the devastated town of Oleshky so that thousands of trapped residents can finally escape.



According to Ombudsman Dmytro Lubinets, both sides… pic.twitter.com/H8xcuVwn9G — NEXTA (@nexta_tv) May 22, 2026

Още: Нова мобилизация, атака от Беларус и буферна зона: Путин отчаяно търси "победа" за пред руснаците

В същото време разследване на украинското издание „Оборонка“ разкри, че руският завод за дронове в икономическата зона "Алабуга" в Република Татарстан се разширява с нови съоръжения, общежития и мрежи срещу безпилотни апарати, които предпазват производството на руските версии на иранските „Шахед“-и. Докладът потвърждава вече установеното - че строго охраняваният комплекс набира студенти с високи заплати и същевременно налага затегнато наблюдение и сталинска пропаганда.

Russia's Alabuga drone factory is expanding with new facilities, dormitories and anti-drone nets protecting Shahed production, Oboronka investigation reveals. The heavily defended complex recruits students with high salaries while imposing surveillance and Stalin propaganda, the… pic.twitter.com/mpRjJ8PrNs — WarTranslated (@wartranslated) May 22, 2026

Украинците пък затягат отбранителните линии. 783-та бригада за оперативна подготовка на Украйна демонстрира работата по изграждането на нова укрепителна линия по една от осите на фронта. От бригадата заявиха, че всеки метър препятствия осигурява допълнителна защита за украинските войски, укрепва отбранителните позиции и създава сериозна преграда пред руските сили. От бригадата посочиха, че строителството продължава при всякакви условия.

Ukraine’s 783rd Operational Preparation Brigade showed work on a new fortification line on one frontline axis. The unit said every meter of obstacles adds protection for Ukrainian troops, strengthens defensive positions and creates a serious barrier for Russian forces. The… pic.twitter.com/nZEEwyis56 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 22, 2026

Още: Русия може да разположи ядрено оръжие на морското дъно: данни на НАТО връщат спомени от Студената война

През нощта на 23 май (от 18:30 ч. на 22 май) Русия е атакувала Украйна със 124 бойни безпилотни летателни апарата от типа „Шахед“ (включително с реактивни двигатели), „Гербер“, „Италмас“ и имитатори на дронове, съобщиха тази сутрин ВВС на Украйна. „Според предварителни данни, оповестени към 8:30 ч., противовъздушната отбрана е свалила или неутрализирала 102 от дроновете в северната, южната и източната част на страната. На 9 места са регистрирани попадания на 12 атакуващи безпилотни летателни апарата, както и падане на отломки от свалени дронове на 5 места.

Трима души са загинали, а няколко други са ранени при руски атаки в Харковска област на 22 май, обяви Харковската областна прокуратура. 46-годишен мъж е загинал в село Кившаровка в Купянския район след атака от дрон. По-късно, около 22:30 ч., руски военни, вероятно с помощта на FPV дрон, са атакували лек автомобил на магистралата Изюм–Борова. При атаката е загинал 48-годишен мъж. 41-годишна жена е била ранена и е починала в болница. Друга 42-годишна жена е ранена и е под медицинско наблюдение, добави прокуратурата.

Един човек е загинал, а други 20 са ранени в резултат на руски удари в Херсонска област, а в Донецка област на Украйна са ранени седем души при руски нападения.

Какво атакува Украйна в Русия през нощта - припомнете си:

Украйна атакува Русия с 348 дрона през нощта, пожар пламна в институт за редки метали (ВИДЕО)

Украйна атакува Русия, удари пристанището в Новоросийск (ВИДЕО)