Бомба от агента на Гуардиола: Отборът на Роналдо атакува Пеп веднага след оставката на треньора

От Манчестър Сити вече официално обявиха, че легендарният испански мениджър на клуба Пеп Гуардиола ще напусне клуба след 10-годишен период начело. С “гражданите“ каталунецът спечели цели 20 трофея, като оставя след себе си наследство не само в залата с купите, а и на терена. Сега големият въпрос е къде ще продължи кариерата си Гуардиола. Неговият мениджър Хосе Мария Оробитг разкри информация за интерес от Ал Насър – клуба, в който играе Кристиано Роналдо.

“Имаше контакти“

Това признание от страна на агента идва в интересен момент, след като досегашния треньор на Ал Насър Жорже Жезус подаде оставката си, точно след като отборът спечели първата си титла като шампион на Саудитска Арабия, откакто Кристиано Роналдо се присъедини към отбора. Ето какво каза Оробитг: “Преди месец и половина имаше контакти, но това бяха просто разговори, без никакви ангажименти или писмена оферта“.

“Сумата не беше толкова голяма“

Според слуховете Ал Насър предлага и огромна заплата на Пеп Гуардиола – около 130 милион а евро на година. Но агентът му побърза да опровергае и тях: “Сумата не беше толкова голяма“. Все още няма официална информация за преговори между двете страни, а и самият Гуардиола не е заявил по какъв начин иска да продължи кариерата си. Но ако все пак каталунецът поеме Ал Насър, ще стане един от малкото треньори, водили отбор с Лионел Меси и Кристиано Роналдо в състава си.

