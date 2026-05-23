Трагедия в Китай: Газова експлозия уби стотици (ВИДЕО)

Газова експлозия уби стотици в Китай. Инцидентът е станал във въглищна мина. Според Синхуа, най-малко 82 души са загинали при газовата експлозия, а други 10 се считат за изчезнали. Китайските власти заявиха, че отговорните за инцидента вече са задържани. Китай остава най-големият производител на въглища в света, но инциденти в мини там се случват редовно поради лоши стандарти за безопасност. Още: Без война - жертви: Мина уби 19-годишен в Босна и Херцеговина

Трагедията

Tragedy in China: gas explosion kills nearly a hundred people



The accident occurred at a coal mine. According to Xinhua, at least 82 people were killed in the gas explosion, while another 10 are considered missing.



— NEXTA (@nexta_tv) May 23, 2026

Местните власти отбелязаха, че отговорните за инцидента лица вече са задържани в съответствие със закона, а спасителните операции на място продължават. В първоначалните доклади се съобщаваше за осем загинали и 38 миньори, заклещени под земята.

Трагедията е станала на 22 май около 19:29 ч. местно време (15:29 ч. българско време) в мината ''Лушеню'' на "Tongzhou Group“ в окръг Цинюан, град Чанджи.

Китайският президент Си Дзинпин разпореди да се положат всички възможни усилия за спасяването на заклещените и лечението на пострадалите, както и да се предприемат решителни мерки за предотвратяване на подобни тежки аварии в бъдеще. Премиерът Ли Цян също издаде съответните спешни инструкции в отговор на трагедията.

