Спорт:

Трабзонспор вдигна Купата на Турция след брутална драма с дузпи и кошмарен пропуск на Коняспор

23 май 2026, 11:17 часа 1050 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Трабзонспор вдигна Купата на Турция след брутална драма с дузпи и кошмарен пропуск на Коняспор

Трабзонспор триумфира с Купата на Турция, след като победи Коняспор с 2:1 във финалния сблъсък, проведен в Анталия. Така тимът от Трабзон завоюва трофея за десети път в клубната си история и добави още едно престижно отличие във витрината си.В основна фигура за успеха се превърна Пол Онуачу, който отбеляза и двата гола за своя отбор.

Пропуснатата дузпа от Енис Барди в началото на второто полувреме пречупи устрема на Коняспор

Нападателят даде преднина на Трабзонспор още в 18-ата минута, когато се възползва от добра атака и прати топката във вратата на съперника. След паузата обаче Коняспор реагира силно и успя бързо да върне интригата в мача. Джаксън Мулека изравни резултата в началото на второто полувреме и вдъхна надежда на своя тим.

Още: Приказката на Мъри нямаше хепиенд! Гьозтепе не издържа и отпадна на крачка от финал (ВИДЕО)

Пол Онуачу

Малко по-късно футболистите на Коняспор получиха отлична възможност да поведат, след като съдията отсъди дузпа. Зад топката застана Енис Барди, но халфът не успя да се разпише, а пропускът се оказа ключов момент в двубоя. Вместо Коняспор да излезе напред, Трабзонспор отново пое инициативата и в 79-ата минута също получи право да изпълни дузпа.

Този път Пол Онуачу демонстрира хладнокръвие и реализира, оформяйки крайното 2:1. Попадението донесе победата на Трабзонспор и предизвика бурни празненства сред феновете на отбора.

Още: Бивш ас на ЦСКА избухна със снаряд в Турция! Легенда на Юнайтед с първа победа в Суперлигата (ВИДЕО)

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Трабзонспор Коняспор Купа на Турция
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес