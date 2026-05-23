Трабзонспор вдигна Купата на Турция след брутална драма с дузпи и кошмарен пропуск на Коняспор

Трабзонспор триумфира с Купата на Турция, след като победи Коняспор с 2:1 във финалния сблъсък, проведен в Анталия. Така тимът от Трабзон завоюва трофея за десети път в клубната си история и добави още едно престижно отличие във витрината си.В основна фигура за успеха се превърна Пол Онуачу, който отбеляза и двата гола за своя отбор.

Пропуснатата дузпа от Енис Барди в началото на второто полувреме пречупи устрема на Коняспор

Нападателят даде преднина на Трабзонспор още в 18-ата минута, когато се възползва от добра атака и прати топката във вратата на съперника. След паузата обаче Коняспор реагира силно и успя бързо да върне интригата в мача. Джаксън Мулека изравни резултата в началото на второто полувреме и вдъхна надежда на своя тим.

Малко по-късно футболистите на Коняспор получиха отлична възможност да поведат, след като съдията отсъди дузпа. Зад топката застана Енис Барди, но халфът не успя да се разпише, а пропускът се оказа ключов момент в двубоя. Вместо Коняспор да излезе напред, Трабзонспор отново пое инициативата и в 79-ата минута също получи право да изпълни дузпа.

Този път Пол Онуачу демонстрира хладнокръвие и реализира, оформяйки крайното 2:1. Попадението донесе победата на Трабзонспор и предизвика бурни празненства сред феновете на отбора.

