Рамо до рамо с лидера: Никола Цолов се възползва от хаос в Канада и подгони титлата

Младата звезда на България във Формула 2 Никола Цолов си осигури значително по-добра стартова позиция след рокада в челните позиции. Промените се наложиха след налагането на официални санкции на двама от пилотите, които първоначално завършиха пред българина в квалификацията. По този начин Цолов ще стартира от първа редица за надпреварата в Гран При на Канада през утрешния ден.

Българския лъв ще потегли от втора позиция в утрешното Гран При на Канада

Квалификацията бе оспорвана, а Българския лъв успя да запише четвъртото най-добро време. След разглеждане на стюардите обаче наказание получиха пилотите, заемащи второ и трето място на стартовата решетка - Рафаел Камара от Инвикта и Алекс Дън. Това придвижи Цолов до втората позиция, от която утре той ще потегли рамо до рамо с лидера Лорънс ван Хьопен.

Пилотът на Кампос Рейсинг демонстрира страхотно темпо в Монреал. Уикендът започва обещаващо за българина, а с оглед на показаните до този момент резултати той има всички шансове да се бори за нов голям успех, този път на канадска земя. Подобно класиране ще му даде ценни точки за шампионата, с оглед сегашната му минимална разлика от една точка, спрямо втория и третия.

