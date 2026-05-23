Бомба в Лудогорец: Хьогмо си тръгва точно преди решаващия мач за Европа

Лудогорец преживява най-неуспешния си сезон, откакто се качи в елита на българския футбол през 2011 г. “Орлите“ ще завършат настоящата кампания без трофей, което им е за пръв път от 15 години. Освен това, те още не са си гарантирали мястото в Европа за следващия сезон. Колегите от “Тема спорт“ твърдят, че старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо води преговори да се раздели с клуба, което допълва лошата картинка.

Хьогмо може да си тръгне от Лудогорец

Хьогмо пристигна в Лудогорец през ноември, след като “орлите“ не се представяха добре под ръководството на Руи Мота. Норвежецът подобри формата на отбора, но не успя да спечели нищо през настоящия сезон. Суперкупата на България се води към миналата кампания. Сега агентът му е в България и се е срещнал с ръководството на Лудогорец. Според информациите, заедно с Хьогмо ще си тръгнат и асистентите му Михаел Старе и Кристофер Аугустсон.

Лудогорец не си е гарантирал мястото в Европа

По-лошите новини за Лудогорец са, че Хьогмо и екипът му могат да си тръгнат още преди последния мач на “орлите“ за сезона. Тогава Тодор Живондов отново ще трябва да поеме юздите. Оставащата среша на Лудогорец е домакинство на ЦСКА. В момента разградчани са на третото място в Първа лига, което им гарантира участие в Европа. Но ако загубят от ЦСКА ще станат четвърти, което ще ги прати на бараж за влизане в европейските клубни турнири.

