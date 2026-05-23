МВР министърът обяви кой е помагал на прокурорския син да се укрива

Разбрахме кои са хората, подпомагали укриването на прокурорския син, ще има работа за прокуратурата. Вероятно същите хора са покровителствали Васил Михайлов, свързани са с някои институции, а има и криминално проявени. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг пред журналисти. Припомняме, че вчера при специализирана полицейска операция в София задържаха прокурорския син от Перник - Васил Михайлов, който се укриваше от властите след осъдителна присъда. Михайлов бе заловен пред входа на блок в столичния квартал "Свобода". Още: Прокурорският син вече разбра удобна ли е килията в София

Според министъра не е работено активно по издирването му. "Справедливостта ще бъде неизбежна - никой не може да избяга от закона, още по-малко човек, позволил си да атакува полицейски служители. Спрямо всеки ще бъде предприето издирване, щом е извършил престъпление. Има инфилтририрани хора в системата на МВР, но те ще бъдат изведени от нея", увери Демерджиев. Той се зарече да "прочисти" ведомството от хора, които не разбират дълга и службата на полицая.

Днес сутринта прокурорският син бе приведен в Централния затвор за изтърпяване на наложено ефективно наказание от 1 година и 8 месеца “лишаване от свобода”.

Припомняме, че в началото на февруари Софийският градски съд постанови ефективна присъда от 1 година и 8 месеца при първоначален строг режим за Михайлов за закани за убийство към бившата му приятелка. През юни 2025 г. той беше обявен за общодържавно издирване след сигнал за побой над 31-годишния Павел Павлов. Във видеообръщение Михайлов отрече да е извършил престъпления и обяви, че ще се предаде скоро. По-късно за това призова и баща му - прокурор Бисер Михайлов.

Следите на прокурорския син се загубиха, когато мъж от Перник подава сигнал срещу него, че е бил принуждаван да подпише документи, с които признава, че му дължи пари.

На 27 март служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев заяви, че се предполага, че прокурорският син, заедно с още две лица, използвайки бухалки и автомобил, с маски, отиват до село Люлин, в близост до Перник. Там нападат с бухалки служител на ГДБОП, който преди това е бил полицай в "Криминална полиция" в Перник.

През април 2025 г. Васил Михайлов, син на прокурора от Перник Бисер Михайлов, получи присъда от Софийския районен съд от четири години затвор за няколко побоя и закана за убийство.

