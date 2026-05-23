Паро Никодимов за Купата: “ЦСКА спази това и победи“

ЦСКА спечели Купата на България, като освен трофея, “червените“ си заслужиха и място в предварителните квалификационни кръгове на Лига Европа. Това беше значим успех, особено с поглед към недоброто начало на сезона и лошата форма на отбора, преди Христо Янев да заеме треньорския пост. Легендата на ЦСКА Аспарух Никодимов даде интервю пред колегите от “Мач Телеграф“, в което сподели своето мнение за спечелването на Купата на България.

Аспарух Никодимов: “Тактиката беше от ключово значение“

Ето какво каза Аспарух Никодимов: “Щастлив съм от спечелената Купа на България. Беше много важна за всички в ЦСКА. Турнирните мачове са доста по-различни от тези за първенство. Понякога не можеш да разгърнеш целия си потенциал, защото целта е да стигнеш до победата и няма особено голямо значение как играеш. Трябва да се спазва дисциплина в такива срещи и тактиката, която иска треньорът. ЦСКА спази това и победи. Бих казал, че заслужено се стигна до този успех. Тактиката беше от ключово значение за тази победа. Беше много важно и друго, а именно това, че ЦСКА влезе със самочувствие в този двубой.

“Щом си в ЦСКА, си длъжен да го направиш“

Момчетата усетиха подкрепата на феновете и я използваха. В крайна сметка защитиха имената си и емблемата на клуба. Щом си в ЦСКА, си длъжен да го направиш, защото си част от една огромна магия и от един велик отбор. След като си в ЦСКА, е логично да имаш качества и трябва да ги демонстрираш във всеки един мач. Христо Янев също свърши добра работа. Той познава най-добре този отбор и го накара да играе по начина, който ще ги отведе до трофея. Справиха се, защото играха правилно. В такива срещи това е най-важно“.

