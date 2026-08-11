Железни нерви! Божидар Саръбоюков грабна европейския бронз с последния си скок

Атлет номер 1 на България Божидар Саръбоюков показа железни нерви и се пребори за бронз в дългия скок на Европейското първенство по лека атлетика 2026 в Бирмингам. Преди последния си опит той бе четвърти, но успя да запише 8.26 метра и да си заслужи третото място. Четвърта поредна европейска титла спечели гръцката звезда Милтиадис Тентоглу (8.44 м) с треньор Георги Помашки, а среброто заслужи швейцарецът Симон Ехамер (8.29 м).

Нов голям медал за Божидар Саръбоюков в леката атлетика

Саръбоюков даде сериозна заявка за медал още с първия си опит. Българинът постигна 8.10 метра при насрещен вятър от 1.1 м/с и първоначално зае второто място след Тентоглу. Във втория кръг условията станаха още по-тежки, а Божидар записа 7.84 метра. Тогава Ехамер излезе начело с 8.29 метра. В следващите си три опита Саръбоюков остана изключително постоянен - 8.03, 8.09 и 8.05 метра. Той задържаше третата позиция, докато Тентоглу не пое контрола над състезанието с великолепен скок от 8.44 метра в четвъртия кръг.

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Драматичният последен опит, с който Божидар извоюва бронза

Истинската драма настъпи във финалните опити. Португалецът Жерсон Балде постигна 8.18 метра и измести Саръбоюков от третото място. Българинът остана извън медалите и разполагаше само с още един шанс да промени класирането. Под огромно напрежение Божидар показа защо е сред най-големите звезди на българската атлетика. Той се приземи на 8.26 метра въпреки насрещния вятър от 1.7 м/с и моментално си върна бронзовата позиция.

Бронзът в Бирмингам е поредното голямо отличие за 22-годишния българин. През 2025 година той стана европейски шампион в зала в Апелдорн, а няколко месеца по-късно се нареди пети на Световното първенство на открито в Токио. През март 2026 година Саръбоюков спечели и бронзов медал на Световното първенство в зала в Торун с резултат от 8.31 метра. Сега той добави към колекцията си и първо отличие от Европейско първенство на открито при мъжете. Държи и националния рекорд с 8.49 метра.

Българското участие в Бирмингам продължава. Александра Начева и Габриела Петрова се класираха за финала в тройния скок, който ще се проведе на 13 август. Кристен Радуканова предстои да дебютира на 200 метра, а Маринела Нинева ще стартира в маратона. Христо Илиев приключи участието си в сериите на 100 метра, след като записа 10.66 секунди при силен насрещен вятър.

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