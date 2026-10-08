Капитанът на България: Свикнали сме, като направим нещо хубаво, след това да го развалим

Капитанът на младежкия национален отбор на България Асен Митков отправи емоционално послание към следващото поколение след края на европейските квалификации. Тимът ни не успя да се класира на Европейското първенство през 2027 година. Халфът не успя да се сбогува с "лъвчетата" на терена, след като контузия го извади от последния двубой срещу Шотландия. Пред каналите на БФС футболистът на Левски направи равносметка на изминатия път, открои силния колектив в отбора и посочи промяната в манталитета като ключова за бъдещите успехи на България.

Асен Митков съжалява за пропуснатия шанс, но все пак е горд от постигнатото

"Жалко, че така свършва моят път, а и на други от отбора. Направихме хубави неща, но ако искаме да вървим напред, трябва да си променим манталитета, защото в България сме свикнали като направим нещо хубаво, след това да го развалим", призна Митков пред канала на Българския футболен съюз. Капитанът подчерта, че въпреки пропуснатите възможности настоящото поколение оставя след себе си нещо ценно - силен колектив, изграден през годините в различните юношески национални формации.

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"С повечето момчета сме израснали заедно и сме минали през всички юношески гарнитури, за да стигнем до младежите. Винаги сме били доста сплотени, успяхме да направим добър колектив, да дадем добър пример на по-малките, надявам се те да направят същия колектив, ако могат и по-добър, за да постигнат това, което ние не успяхме", каза още Митков. След това той отправи и конкретно послание към своя наследник с капитанската лента, като отново постави акцент върху единството в съблекалнята и вярата в собствените възможности: "Апелът ми към него, а и останалите, е да бъдат сплотени, да играят задружно, да си вярват повече. Ние можем, но големият ни проблем е манталитетът."

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