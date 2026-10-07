Ние сме надеждата на България, надявам се да съм с мъжкия отбор

Националният отбор на България до 21 години не успя да се класира за Евро 2027, като загуби последните си два мача от квалификациите. Второто поражение беше с 0:2 от Шотландия на родна земя. За някои от футболситите това беше и последното им участие за "лъвчетата". Един от тях беше Росен Божинов, който играе за италианския Пиза. Той изрази желание от следващия лагер да бъде част от мъжкия отбор и заяви, че неговото поколение е надеждата за България.

Росен Божинов: "Доста специално и емоционално чувство"

Ето какво каза Росен Божинов за загубата от Шотландия: "Мисля, че имахме доста технически грешки първото полувреме, много индивидуални грешки. Не успяхме да владеем топката първото полувреме, мисля, че прибързвахме много на моменти. Вкараха ни гол, след това опитахме се да реагираме, червен картон и вече мачът отиде в тяхна полза". Росен Божинов беше капитан на "лъвчетата" в последния си мач. Ето какво сподели той: "Доста специално и емоционално чувство, защото все пак това за мен ми е последен мач в младежите.

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"Няма значение дали играем за нещо или не"

И да бъда капитан за мен е чест да защитавам родината си. Мисля, че дадох каквото мога за отбора и за всички българи. Искам първо да благодаря на треньорския щаб, на всички, които ми гласуваха това доверие, на всички мои приятели и футболисти, които са вътре, защото с тях съм тръгнал и футболният ми път е минал с тях". Той заяви още, че отборът е играл с желание въпреки всичко: "Няма значение дали играем за нещо или не, трябва да излезем да защитаваме родината си. Нямаше човек, който да не се раздава на терена. Имахме леки пропуски в индивидуален план, които ни костваха трите точки и победата. За съжаление, последният ни мач за 21-годишните ще бъде със загуба".

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"Мисля, че имам качествата"

Росен Божинов се надява да бъде с мъжкия отбор на България през следващия лагер: "Връщам се сега да работя в Пиза и се надявам от следващия лагер да бъда отново с първия отбор. Мисля, че имам качествата, както аз, така и доста от момчетата в тази съблекалня. Дай Боже другия лагер да бъдем с първия отбор и да вкараме тази енергия, която вкарваме всеки път с 21-годишните. Аз мисля, че сме малкото зрънце надежда в България, което може да обърне камъка и след няколко години да имаме доста добри резултати".

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