19 ноември 2025, 10:04 часа 304 прочитания 0 коментара
Капитанът на ЦСКА за дербито с Левски: Един мач се играе на трибуните, а друг на терена – абсолютно луд двубой

Капитанът на ЦСКА Адриан Лапеня все още е под въздействие на емоциите от Вечното дерби на българския футбол срещу Левски. Както е известно, „армейците“ спечелиха срещата с минималното 1:0, а единственото попадение падна в 77-ата минута и бе дело на Джеймс Ето'о. Испанският централен бранител даде кратко интервю за неговия сънародник Рафаел Ескриг, в което говори за големия сблъсък между „сини“ и „червени“, както и за адаптирането му към живота у нас.

Адриан Лапеня сподели, че Вечното дерби е един абсолютно луд двубой, в който един мач се играе на трибуните, а съвсем друг на терена. Той също така разкри, че в дните преди срещата е бил окуражаван от фенове на ЦСКА, докато се е разхождал по улиците на София. Испанецът не пропусна да благодари на своите съотборници в тима, които са му помогнали да се установи в България.

„Съотборниците ми помогнаха много да се установя в България“

„Вървиш си по улицата и всеки те окуражава, стискат ти ръката, потупват те по гърба. Все едно един мач се играе на трибуните, а друг на терена. Това е абсолютно луд двубой. Искам да кажа – можете да го гледате на видеоклипове или по телевизията, но когато наистина сте там, е съвсем различно“.

„Стъпих на краката си и съм много благодарен, защото съотборниците ми помогнаха много да се установя, пристигайки в нова за мен страна. Не очаквах да бъдат толкова гостоприемни, защото може да чуете „България“ и да си помислите: „Уф, каква студена държава“. През ноември чух за интереса на клуба и бях наистина развълнуван, защото това е отбор, който познавах от добрите му европейски дни“, обясни Адриан Лапеня.

