ЦСКА вади българско гражданство на една от звездите си, за да го склони да подпише нов договор

Ръководството на ЦСКА ще съдейства на една от големите звезди в състава на Христо Янев да си извади българско гражданство, за да го склони да подпише нов договор с клуба. Става дума за 26-годишния централен бранител на „армейците“ Лумбард Делова. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, националът на Косово има контракт с „червените“ до лятото на 2027-ма, но в него има записана много ниска откупна клауза на стойност 900 000 евро. Поради тази причина шефовете на ЦСКА искат да обвържат защитника с ново споразумение, в което тя да бъде значително завишена.

Българският паспорт ще улесни Делова и семейството му

Българският паспорт ще улесни пребиваването на Лумбард Делова и семейството му в страната ни. Освен това те ще могат да пътуват свободно в Европа, тъй като защитникът ще е гражданин на ЕС. Българското гражданство на бранителя ще бъде от полза и на ЦСКА понеже той повече няма да заема място в квотата за играчи извън Европейския съюз.

Защитникът ще получава по 30 000 евро на месец

Делова и ръководството на ЦСКА вече са стартирали преговори за новия му договор. Те се движат доста бързо като остава да бъдат уточнени финални детайли по контракта. „Червените“ са предложили на косовския национал договор до 2029 година. Той ще получи и значително увеличение на заплатата като ще се разписва срещу 30 000 евро месечно. В контракта отново ще има записана откупна клауза, тъй като това е едно от условията на централния защитник. Тя обаче ще бъде доста по-висока – над 1,5 милиона евро.

