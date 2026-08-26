Украйна удря: Всички основни рафинерии на "Лукойл" спряха работа. Сринат е щабът на руската армия, биеща се в Покровск (ВИДЕА)

Четвъртата по големина петролна рафинерия в Русия и вторият по големина производител на бензин в Руската федерация - заводът НОРСИ на "Лукойл" в Кстово, спря преработката на суров петрол. Причината е повече от очевидна - успешна украинска атака с дронове тази сутрин, съобщава "Ройтерс". При атаката са повредени преработващи съоръжения и цехове, което е спряло дейността на рафинерията.

Съгласно информацията, това означава, че всички основни рафинерии на "Лукойл" в Русия вече са извън строя - става въпрос за тези във Волгоград и Перм, освен тази в Кстово, която преработва по 17 млн. тона суров петрол годишно - ОЩЕ: Отново: Украйна подпали поредна руска рафинерия и складова база на Wildberries (ВИДЕО)

Масиран украински удар с "Фламинго" в Донецк

Междувременно, двуцифрен брой експлозии са разтърсили окупирания от руската армия украински град Донецк - имало е украинска атака с ракети "Фламинго" в района на търговския център "Донецк Сити".

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Интересен факт за случилото се - руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA показа как популярната руска медия "Известия" е премахнала свой материал, в който казва, че поне 10 души са убити при атаката - най-вероятно руски военни, защото изглежда е ударен важен руски команден пост. "Известия" цитира свой кореспондент, който по-късно заяви във видеоклип, че "информацията за жертвите се изяснява", след като първо са посочени 10 убити.

Russian media report that several "Flamingo" drones struck Donetsk. A total of 13 impacts have been reported. The combined attack caused significant damage in the occupied city. pic.twitter.com/OaVlhxfoWP — WarTranslated (@wartranslated) August 26, 2026

Съдейки по видеоклипове на очевидци и репортажи от украински телевизионни канали, ударът не е засегнал самия търговски и развлекателен център "Донецк Сити", а по-скоро района около три недовършени многоетажни сгради наблизо. Местни жители твърдят, че наблизо често са били паркирани военни превозни средства. Украинската мониторингова група "Кибер Борошно" твърди на база геолокализация, че най-малко 6 ракети са попаднали в подземния паркинг на този жилищен комплекс от три сгради, в който вероятно е имало руски команден пост.

Друг украински мониторингов канал Exilenova+ твърди също на база геолокализация, че е била ударена и сградата на булевард "Илич" 97, в която според публично достъпна информация преди това са се помещавали Украинският държавен изследователски институт по пластмаси и изложбеният център "Донбас Хаус". Украинската версия - атакуван е щабът на 51-ва общовойскова руска армия, която сега оперира в Покровското направление.

Moment of impact(s) in occupied Donetsk. Several direct hits are heard. The missile strike may have targeted the command post of Russia's 51st Combined Arms Army. The army, formed from the former 1st "DPR" Army Corps, is one of Russia's main formations operating on the… https://t.co/lSJrtlJo8m pic.twitter.com/W9Cy6a79Cs — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 26, 2026

Lots of damage inflicted after a Ukrainian missile strike in occupied Donetsk. It is not clear yet what target was hit. #Ukraine https://t.co/uznemsqgCQ pic.twitter.com/k8TDQE4Ds7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 26, 2026

Occupied Donetsk came under a large missile and drone attack today, with around 10 explosions reported. One strike hit a building at 97 Illicha Avenue that previously housed research and industrial institutes. Witnesses reported loud screams from the site; who was inside is… pic.twitter.com/yeqnWsbA8v — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 26, 2026

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По-късно Денис Пушилин, назначеният от Русия "ръководител" на окупираната част от Донецка област, съобщи, че трима души, включително дете, са ранени в резултат на украинската атака в окупирания Донецк. Той не предостави подробности, като заяви само, че "в гъсто населената част на града са регистрирани експлозии на вражески боеприпаси".