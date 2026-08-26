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Украйна удря: Всички основни рафинерии на "Лукойл" спряха работа. Сринат е щабът на руската армия, биеща се в Покровск (ВИДЕА)

26 август 2026, 21:50 часа 1246 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Украйна удря: Всички основни рафинерии на "Лукойл" спряха работа. Сринат е щабът на руската армия, биеща се в Покровск (ВИДЕА)

Четвъртата по големина петролна рафинерия в Русия и вторият по големина производител на бензин в Руската федерация - заводът НОРСИ на "Лукойл" в Кстово, спря преработката на суров петрол. Причината е повече от очевидна - успешна украинска атака с дронове тази сутрин, съобщава "Ройтерс". При атаката са повредени преработващи съоръжения и цехове, което е спряло дейността на рафинерията.

Съгласно информацията, това означава, че всички основни рафинерии на "Лукойл" в Русия вече са извън строя - става въпрос за тези във Волгоград и Перм, освен тази в Кстово, която преработва по 17 млн. тона суров петрол годишно - ОЩЕ: Отново: Украйна подпали поредна руска рафинерия и складова база на Wildberries (ВИДЕО)

Масиран украински удар с "Фламинго" в Донецк

Междувременно, двуцифрен брой експлозии са разтърсили окупирания от руската армия украински град Донецк - имало е украинска атака с ракети "Фламинго" в района на търговския център "Донецк Сити".

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Интересен факт за случилото се - руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA показа как популярната руска медия "Известия" е премахнала свой материал, в който казва, че поне 10 души са убити при атаката - най-вероятно руски военни, защото изглежда е ударен важен руски команден пост. "Известия" цитира свой кореспондент, който по-късно заяви във видеоклип, че "информацията за жертвите се изяснява", след като първо са посочени 10 убити.

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Съдейки по видеоклипове на очевидци и репортажи от украински телевизионни канали, ударът не е засегнал самия търговски и развлекателен център "Донецк Сити", а по-скоро района около три недовършени многоетажни сгради наблизо. Местни жители твърдят, че наблизо често са били паркирани военни превозни средства. Украинската мониторингова група "Кибер Борошно" твърди на база геолокализация, че най-малко 6 ракети са попаднали в подземния паркинг на този жилищен комплекс от три сгради, в който вероятно е имало руски команден пост.

Друг украински мониторингов канал Exilenova+ твърди също на база геолокализация, че е била ударена и сградата на булевард "Илич" 97, в която според публично достъпна информация преди това са се помещавали Украинският държавен изследователски институт по пластмаси и изложбеният център "Донбас Хаус". Украинската версия - атакуван е щабът на 51-ва общовойскова руска армия, която сега оперира в Покровското направление.

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По-късно Денис Пушилин, назначеният от Русия "ръководител" на окупираната част от Донецка област, съобщи, че трима души, включително дете, са ранени в резултат на украинската атака в окупирания Донецк. Той не предостави подробности, като заяви само, че "в гъсто населената част на града са регистрирани експлозии на вражески боеприпаси".

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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