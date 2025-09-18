Керкез разтълкува загубата на ЦСКА по философски начин и каза дали ще подаде оставка

Наставникът на ЦСКА Душан Керкез говори след загубата на неговия тим от Арда Кърджали. Босненецът остана силно разочарован от представянето на "армейците" в Стара Загора. Кърджалии успяха да измъкнат трите точки с попадение в 89-а минута на Феликс Ебоа Ебоа и върна столичния тим обратно към слабите резултати. Керкез пое отговорността за поражението, извини се на феновете и коментира призивите им да си подаде оставката.

"Очаквахме този мач да имаме по-добра енергия от победата над Септември. Всички мислехме така, за мен днес много лош мач, специално за нас. Той е моя отговорност. От първата до последната минута нищо не беше както трябва и това е моя отговорност", започна Керкез. "Трябва да анализирам този проблем със създаването на ситуациите. Сега не мога обаче. Много лош мач, извинявам се на феновете. Очаквах много повече от всички, от мен, но понякога има и такива срещи."

"Нищо не е ново с оставките в ЦСКА, няма какво да кажа. Извинявам се на феновете, много лош мач", каза босненският специалист. "Поемам цялата отговорност за това днес. Очаквахме след този двубой и последните дни на тренировки мислехме, че ще бъдем по-добре. Футболът обаче не ти дава да планираш всичко. Хубав спорт е защото не винаги 1+1 е 2. Сега не е добре, знам кога сме сгрешили, извинявам се на феновете. Това беше много лош мач за всички нас."

"След този мач аз знам просто къде съм сгрешил. Трябва да вярвам у себе си повече и да не слушам много неща, които се говорят и пишат за футболистите в медиите. Не че някой нещо ми е казвал. Трябваше да бъда "свой". Очаквах повече енергия от футболистите. Отбор, който побеждава, не се променя и това беше моята грешка днес. Винаги се учиш повече от лошите резултати, от добрите не учиш нищо. Всички трябва да се съберем и погледнем за тази ситуация. Тя е така две години - много негативи, но не искам да отварям други теми. Извинявам се на феновете, но може би никога не съм имал такъв мач като треньор. Искам наистина да се извиня. Да имам още 2-3 такива в кариерата, няма какво да кажа повече. Честитя на Тунчев и Арда за всичко, което направиха в Европа", завърши Керкез.

