Тунчев разкри как Арда победи ЦСКА, след като бе изпаднал в криза от 5 мача без успех

Наставникът на Арда Кърджали Александър Тунчев даде своята оценка след победата на неговия тим над ЦСКА. Кърджалии надделяха с 1:0 в отложен мач от петия кръг на Първа лиха. "Сините" успяха да измъкнат трите точки с гол на Феликс Ебоа Ебоа в 89-а минута. За отбора на Тунчев това е първи успех в последните пет мача във всички турнири, след като записа четири загуби и едно равенство. Родният специалист остана доволен от представянето на неговите възпитаници.

Тунчев остана доволен от победата над ЦСКА

"Не беше от най-приятните мачове за наблюдаване", започна Тунчев. "През първото полувреме бяхме доста нервни, опитвахме се само да се защитаваме. На полувремето казах, че трябва коренно да променим нещата от първото полувреме. Показахме го в Европа. Имаше напрежение от тези мачове, които ни се насъбраха с лоши резултати. Работихме през седмицата доста с психолога и се радвам, че момчетата се вдигнаха."

"Най-доброто решение за излизане от ситуацията е добри резултати", продължи той. "Качествата ги имаме. Просто трябва да се успокоим и да се настроим за нашия шампионат. Изкарах страхотен период в ЦСКА, станах шампион. Винаги ЦСКА е бил моят отбор и е приятно феновете да те аплодират. В Кърджали играем по по-различен начин. Но няма начин – на нашия терен няма да се получи нищо."

Тунчев коментира и идването на Ивелин Попов в отбора. Опитният футболист обаче не успя да запише минути срещу ЦСКА: "Имахме нужда от играч като Ивелин Попов, от такъв лидер. Днес не беше готов за игра", обясни родният специалист.

