Кюстендил кани на националния си маскараден фестивал "Джамала"

Отправя официална покана за участие в третото издание на Националния маскараден фестивал "Джамала" отправи Община Кюстендил.

Кукерските игри ще се проведат на 14 и 15 февруари 2026 г. Това обяви кметът на общината инж. Огнян Атанасов по време на среща с представители на най-изявените маскарадни групи от кюстендилските села.

Журито и тази година ще бъде съставено от етнолози от Българската академия на науките, без участие на местни представители.

Наградният фонд е 5000 лева за първо място, 3000 лева за второ място и 1500 лева за трето място. През тази година ще бъдат връчени и индивидуални и специфични награди, каквито не е имало в предишните издания на фестивала.

Автентични кукерски и сурвакарски игри

Според регламента участващите групи трябва да представят автентична за своя регион или населено място традиция на кукерски и сурвакарски игри. Изпълненията следва да включват елементи от местната обредна култура, словесен, музикален и пластичен диалект, типични персонажи, традиционни маски и облекло.

Всяка група трябва да бъде готова поне един час преди обявения час за участие и ще разполага с 20 минути, за да представи своето изпълнение, предаде Фокус.

На 27 декември от 12.00 часа на площад "Велбъжд" ще се състои традиционно кукерско шествие с участието на местни групи. Шествието ще тръгне от Общинския драматичен театър, а около коледната елха на площада кукерите ще направят демонстрации.