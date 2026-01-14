Лайфстайл:

Кирил Домусчиев инспектира Лудогорец и отсече: 4 отбора са фаворити за титлата! Трябва Първа лига с 12 тима

14 януари 2026, 16:06 часа 238 прочитания 0 коментара
Собственикът на Лудогорец - Кирил Домусчиев, посети лагера на отбора в Турция. Бизнесменът гледа на живо контролата на "орлите" срещу Раков и говори пред журналисти за актуалните теми в българския футбол. Според него за титлата ще се борят Лудогорец, ЦСКА, ЦСКА 1948 и Левски. Домусчиев смята, че отборите в Първа лига трябва да бъдат намалени не с 2, а с 4 и да станат 12, тъй като по негови думи не всички клубове имат добри бази.

Домусчиев: Не изключвам и ЦСКА за титлата

„Би трябвало не само с два, а с четири отбора да се намали бройката в първенството, но това е друга тема. Колкото по-добри отбори има с добри терени, толкова по-добре за българския футбол. Такива терени, да не обиждам клубове, които са правени преди 30-40 години и се правят компромиси, това не прави чест нито на клубовете, нито на собствениците, нито на БФС да ги търпи”, заяви Домусчиев.

Кирил Домусчиев

"Аз ако бях в Изпълкома..."

„Казахте, че е ново ръководството на БФС. Бих коментирал лятото, защото искам да видя какви решения ще се вземат, дали ще се подобрят условията за игра - визирам терените, съблекалните, неща, които футболната централа спокойно може да ги иска. Ако бях член на Изпълкома, това отдавна да се е случило. Както беше навремето с осветлението, не се правеха компромиси и това да имат тренировъчни терени, а не да тренират на терените, на които играят. Това всичко стана, включително и ВАР-а, по мое време и с моята активна роля. Сега чакам да видим какви решения ще се вземат и ще коментирам дали става това ръководство, или не става”, продължи собственикът на Лудогорец.

„Не изключвам и ЦСКА за титлата. Не ЦСКА 1948, а ЦСКА. Не са чак толкова далеко, имаме страшно много мачове между нас. Ако влязат в първата четворка могат да объркат много сметки. Има 4 отбора, които са фаворити, включително и Лудогорец - ЦСКА, ЦСКА 1948 и Левски”, каза още бизнесменът.

