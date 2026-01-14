Кирил Домусчиев засипа с похвали Валтер Папазки: На прав път е! Дай Боже всички отбори да имат такъв собственик

Собственикът на Лудогорец Кирил Домусчиев се изказа изключително ласкаво за собственика на ЦСКА Валтер Папазки. Той коментира, че според него Папазки е на прав път и прави всичко за клуба "с мерак и желание", като "дава максималното от себе си". Освен това Домусчиев разкри, че е имал разговори с Папазки и смята, че колкото по-силни са отборите в българския футбол, толкова по-добре и за Лудогорец.

Папазки работи от сърце и с мерак

"Дай Боже всички отбори да имат такъв собственик (като Валтер Папазки - б.р.), който го прави с мерак и с желание, от сърце и взима най-доброто и за стадиона, и за базите, които строи", коментира Домусчиев пред журналисти в Турция, където посети лагера на Лудогорец.

"Това дава едно голямо бъдеще на ЦСКА и на българския футбол. Говорили сме (с Папазки - б.р.), смятам, че господин Папазки е на прав път и дава максималното и повече от максималното от себе си", добави още Домусчиев.

"Дали това помага на Лудогорец? Колкото по-силни отбори имаме в българското първенство, колкото по-добри терени и условия за игра, толкова по-силно ще бъде българското първенство и толкова повече пари ще има", завърши Домусчиев по темата за ЦСКА, като подчерта, че не отписва "червените" в битката за титлата.

