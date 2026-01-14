Лайфстайл:

Кирил Домусчиев засипа с похвали Валтер Папазки: На прав път е! Дай Боже всички отбори да имат такъв собственик

14 януари 2026, 16:14 часа 243 прочитания 1 коментар
Собственикът на Лудогорец Кирил Домусчиев се изказа изключително ласкаво за собственика на ЦСКА Валтер Папазки. Той коментира, че според него Папазки е на прав път и прави всичко за клуба "с мерак и желание", като "дава максималното от себе си". Освен това Домусчиев разкри, че е имал разговори с Папазки и смята, че колкото по-силни са отборите в българския футбол, толкова по-добре и за Лудогорец.

Папазки работи от сърце и с мерак

"Дай Боже всички отбори да имат такъв собственик (като Валтер Папазки - б.р.), който го прави с мерак и с желание, от сърце и взима най-доброто и за стадиона, и за базите, които строи", коментира Домусчиев пред журналисти в Турция, където посети лагера на Лудогорец.

Кирил Домусчиев и Лудогорец

"Това дава едно голямо бъдеще на ЦСКА и на българския футбол. Говорили сме (с Папазки - б.р.), смятам, че господин Папазки е на прав път и дава максималното и повече от максималното от себе си", добави още Домусчиев.

"Дали това помага на Лудогорец? Колкото по-силни отбори имаме в българското първенство, колкото по-добри терени и условия за игра, толкова по-силно ще бъде българското първенство и толкова повече пари ще има", завърши Домусчиев по темата за ЦСКА, като подчерта, че не отписва "червените" в битката за титлата.

Стефан Йорданов
