Кабинетът "Радев":

Безплатни учебници и през новата учебна година, нови училища и градини: Кабинетът отпусна над 130 млн евро

03 септември 2026, 11:20 часа 647 прочитания 0 коментара
Снимка: Ивайло Илиев/Actualno.com
Безплатни учебници и през новата учебна година, нови училища и градини: Кабинетът отпусна над 130 млн евро

Правителството отпусна 73 332 666 евро за финансово осигуряване на дейности в областта на предучилищното и училищното образование.

От тях 31 160 993 евро са за осигуряване на безвъзмездно ползване на учебници, учебни комплекти и учебни помагала и познавателни книжки за децата и за учениците от I до XII клас за 2026 г.

Осигурени са и средства за педагогическа, психологическа и ресурсна подкрепа по Национална програма „Приобщаваща и сигурна образователна среда”, за изграждане на площадки по НП „Безопасност на движението по пътищата“, както и за обучения по програмата за ИТ умения и кариера. Сред одобрените трансфери има средства за работа с деца и ученици от уязвими групи в общинските детски градини и училища, за възстановяване на разходи за транспорт или за наем на педагогическите специалисти, както и за изплащане на обезщетения при намаляване на числеността на персонала.

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Снимка: Ивайло Илиев/Actualno.com

Нови училища и детски градини

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Министерският съвет отпусна над 61 млн. евро, с които се финансират ключови мерки и дейности в сферата на образованието и науката. Сред тях са изграждане и ремонт на детски градини, училища, студентски общежития, физкултурни салони, компенсации на родители на деца без място в детска градина, подобряване на научната инфраструктура и др.

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Над 11 млн. евро се отпускат за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища. Средствата са за дейности по програмата на МОН, която е насочена към подобряване на условията за спорт и физическа активност на учениците чрез обновяване на училищната спортна инфраструктура.

Инвестициите в по-добра среда за децата и учениците обхващат и сградния фонд на образователните институции. Над 9 млн. евро се предоставят за изграждане, разширяване и обновяване на детски ясли, детски градини и училища. Средствата са по програмата за развитие на образователната инфраструктура, чрез която се подкрепят проекти за нови сгради, пристрояване и надстрояване на съществуващи детски заведения и училища, както и тяхната реконструкция.

Финансирането на образователната среда обхваща и студентските общежития. Над 7 млн. евро се предоставят за тяхното саниране, ремонт и обзавеждане. Средствата са по програмата на МОН за обновяване на общежитията, управлявани от държавните висши училища и „Студентски столове и общежития“ ЕАД, с която се подобряват условията за живот на студентите.

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Близо 3,5 млн. евро се отпускат за компенсации на родители на деца, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места. Финансирането покрива извършените от семействата разходи за отглеждане и обучение на децата за периода от 1 ноември 2025 г. до 30 април 2026 година.

В областта на науката над 26 млн. евро са предвидени за обезпечаване на част от дейностите на Фонд „Научни изследвания“ през 2026 г. и за заплащане на членския внос на България за участието й в международни организации. Над 4,1 млн. евро се предоставят на БАН за изпълнение на Националния план за изграждане на квантова-комуникационна инфраструктура.

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Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Редактор
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