Кабинетът "Радев":

Четирима министри с жълти картони: Обмисля ли Радев кадрови промени в състава на правителството?

04 септември 2026, 17:13 часа 1081 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Четирима министри с жълти картони: Обмисля ли Радев кадрови промени в състава на правителството?

Спекулации в публичното пространство все по-често вкарват нов сюжет в управляващото мнозинство. Според непотвърдени информации премиерът Румен Радев е обмислял кадрови промени в състава на правителството. Идеята до момента засяга поне четирима министри, от които Радев изглежда е недоволен от постигнатите до момента резултати няколко месеца след полагането на клетвата на правителството.

Напрежение има около името на здравния министър Катя Ивкова заради създалото се напрежение в здравеопазването и предлаганата от нея реформа. Тя планираше преминаване на Центъра за асистирана репродукция в НЗОК, но след обществената съпротива се отказа. РЗИ-та стават териториални дирекции. Това доведе до оставката на дългогодишния главен държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. Заради несъгласие с министъра си тръгнаха двама нейни заместници и директори на ключови дирекции в МЗ. Нещо повече - тук се добавя и скандалът с изграждането на Националната детска болница, която е приоритет за Румен Радев. Напрежение има и в сектора на спешната помощ и директора д-р Катя Сунгарска, която също изрази публично недоволството си от управляваното от Ивкова ведомство в този му вид.

С разклатени позиции в кабинета са и министърът на образованието Георги Вълчев и министър на електронното управление и дигиталната трансформация Иван Василев. Според news.bg причината за евентуалните им оставки могат да са забавени проекти и реформи.

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И една изненадваща точка на напрежение

Отново според същото издание се коментира и за сериозно напрежение между премиера Радев и финансовия министър Гълъб Донев. Сред причините са проблемите около Бюджет 2026 г., като по непотвърдена информация Донев е поискал премиера да не се намесва в работата по изработването на финансовата рамка, като за сметка на това изцяло се доверявал на екипа си.

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От своя страна, премиерът е поискал по-видими резултати и да не се дава повод на опозицията да громи финансовата политика на управлението.

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Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Редактор
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