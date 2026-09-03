Важно за ТИР-овете: Кабинетът затяга движението по пътя с ново лицензиране на шофьорите

Правителството одобри промени в Закона за автомобилните превози, свързани с транспониране на европейско законодателство в областта. Те въвеждат изисквания за лицензиране на превозвачите, които извършват автомобилни превози на товари с моторни превозни средства над 2,5 тона. Досега на лицензиране подлежаха превозни средства над 3,5 тона.

Предвижда се възможност за предприятията да могат да използват превозни средства, наети в която и да било държава членка, а не само в държавата членка, където са установени. Въвежда се ограничение чуждестранните превозвачи да извършват каботажни превози на територията на България с един и същ товарен автомобил в рамките на четири дни след приключването на предходен каботажен превоз.

Създават се изисквания, с които да се гарантира, че установените в България автомобилни превозвачи имат действително и трайно присъствие на територията на страната и осъществяват транспортната си дейност от тук. Тази изменения ще подпомогнат реализирането на европейските цели за осигуряване на лоялна конкуренция и равнопоставени условия на вътрешния пазар чрез противодействие на т.нар. превозвачи „пощенски кутии“, пишат от правителствената пресслужба.

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Какви са мерките?

С транспонирането на европейското законодателство се въвеждат специфични правила за командироването на водачите в автомобилния транспорт, свързани с административните процедури и контрола. Целта на предлаганите промени е да се създадат адекватни условия на труд и социална закрила за водачите.

Увеличава се срокът за съхранение на документите, с които се регистрира времето на управление, прекъсванията и почивките на водача - от 28 на 56 календарни дни. Така ще се повиши ефективността на контрола, извършван от ИА „Автомобилна администрация“ при установяване на действителните времена на управление, прекъсвания и почивки на водача.

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Манипулацията на контролните уреди, регистриращи работата на водачите, е определена като едно от най-тежките нарушения. За това нарушение е предвидена принудителна административна мярка - временно спиране от движение на пътно превозно средство за превоз на пътници или товари до отстраняване на нарушението.

Създава се ред за изземване на свидетелството за управление на водач, на когото е наложена принудителна административна мярка. Към момента такъв ред не е предвиден в Закона за автомобилните превози.