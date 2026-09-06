Далмация се събуди в мистериозен дим: Заваляха сигнали, ето какво се оказа (ВИДЕО)

Хърватската историко-географска област Далмация се събуди тази сутрин под дебел слой дим и мъгла. Видимостта е значително намалена в много райони, а граждани от крайбрежието, островите и далматинския хинтерланд съобщават за интензивна миризма на изгоряло, пише хърватската "Индекс". От различни части на региона в Хърватия се виждат размитият хоризонт, очертанията на хълмовете, които почти изчезват в сивкавата мараня, и селищата и морето, покрити със слой дим.

Поради необичайните гледки и миризмата на изгоряло, много граждани заподозряли, че в непосредствена близост гори пожар, затова се обадили на пожарната през сутринта.

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Дим от голям пожар в Босна и Херцеговина

Както съобщава Dalmatia Danas , пожарните служби са получили голям брой обаждания от загрижени жители, но димът не е резултат от пожар в района на Далмация.

Според информация от пожарникарите, той е пристигнал от голям пожар, горящ в Босна и Херцеговина, а въздушни течения са го пренесли над голяма част от Далмация.

Голям пожар е обхванал района между Купрес, Томиславград и Прозор-Рама. Огънят, който се е разпространил от района на Звирняца, е обхванал големи площи със суха растителност и гори, а гасенето му е затруднено от силни ветрове и труден терен. В района на Прозор-Рама огънят е стигнал близо до населени места, а в Мали Мркодол е изгоряла една къща.

Пожарът все още е активен тази сутрин на планината Радуша и се разпространява към селищата Прослап, Козо и Орашац. На място са пожарникари и местни жители, в гасенето участват самолети Air Tractors, а на място е изпратен и хеликоптер на въоръжените сили на Босна и Херцеговина. Пожари са активни и в района на Конич. ОЩЕ: Гъст дим се извива над завод за торове край Москва (ВИДЕО)

Helikopteri Oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažirani su na gašenju požara na području Bihaća, Kalesije, Drvara i Prozor-Rame.



Zračne snage OSBiH djeluju na više lokacija zahvaćenih požarima, u skladu s prioritetima i sigurnosnim uvjetima za djelovanje iz zraka. U Bihaću je,… pic.twitter.com/AItYCRboGI — TRT Balkan BHSC (@TRTBalkanBHSC) September 6, 2026