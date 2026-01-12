Клубове от полската Екстракласа набелязаха нападател на Левски

Клубове от полската Екстракласа са набелязали за трансфер един от нападателите на Левски. Става въпрос за 21-годишния Борислав Рупанов. Това съобщиха колегите от „Arenasport.bg“. Имената на заинтересованите отбори не се споменават, но според информациите те вече са изпратили своите оферти до ръководството на „сините“ като няма да бъде изненада, ако в следващите дни се стигне до сделка.

Борислав Рупанов е оценен на 1,2 милиона евро

Борислав Рупанов се завърна на стадион „Георги Аспарухов“ през лятото, след като през миналия сезон игра като преотстъпен в Септември София. До момента централният нападател има на сметката си общо 26 мача за Левски във всички турнири, в които се е отчел с четири попадения и три асистенции. Офанзивният футболист има договор със „сините“ до лятото на 2027 година. Според портала „Transfermarkt“ цената на младия талант е около 1,2 милиона евро.

Продажбата на Рупанов ще принуди Левски да търси нов нападател

Евентуалната продажба на Борислав Рупанов ще постави Левски в доста деликатна ситуация. Причината е, че в момента тимът на Хулио Веласкес разполага само с него и Мустафа Сангаре в предни позиции. Изходящ трансфер на Рупанов ще принуди „сините“ да търсят „на пожар“ нов нападател, който да заеме мястото на младока. Както е известно, до момента българският гранд не е привлякъл нито един нов състезател. За сметка на това отборът се раздели с Патрик Мислович, а Вендерсон Цунами бе продаден на втородивизионния турски Ъгдър.

