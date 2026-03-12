Задава се юбилей в Левски

Без никакво съмнение Левски е един от клубовете с най-голями традиции в България. Трудно е да се наложиш като футболист, но направиш ли добро впечатление, феновете те обичат. Не много хора са стигнали до своя мач №100 за „сините“, но един от сегашните им играчи е на крачка от това постижение. Кристиан Димитров е на път да запише юбилейния си 100-тен мач за Левски и може да го направи още тази седмица.

Кристиан Димитров може да запише мач №100 за Левски

Кристиан Димитров със сифурност е един от основите играчи на Левски през сезона, като дори носи капитанската лента в последните мачове на „сините“. При победата над Локмотив Пловдив от последния кръг на Първа лига, той записа своя мач №99 за клуба. Левски гостува на Берое в неделя, 15 март, и ако Диитров запише минути, ще стигне кота 100 при мачовете за „сините“ във всички турнири.

Димитров подписа договор с Левски до 2028 г.

Кристиан Димитров е юноша на Ботев Пловдив. Той направи трансфер в Хайдук Сплит през 2020 г., игра една година под наем в ЧФР Клуж, а през 2023 г. пристигна на „Герена“ със свободен трансфер. През този сезон централният защитник изигра 31 мача за Левски във всички турнири, като отбеляза и едно попадение. Наскоро той подписа нов договор със „сините“, който ще го задържи на „Герена“ до лятото на 2028 г.

