Войната в Украйна:

Шефът на ПФЛ изригна: Не може отбор с четири фена да казва „малко са ми парите от ТВ права“

12 март 2026, 15:13 часа 180 прочитания 0 коментара

Президентът на Професионалната футболна лига - Атанас Караиванов, говори след края на Асамблеята на Европейските лиги, която се проведе в София. Шефът на Лигата е на мнение, че има потенциал за по-големи приходи в родния футбол. Той обаче подчерта, че трябва продуктът да се подобри.

„Правата в Словакия са 12 млн. евро, а ние сме по-сериозен пазар“

„Подобно събитие се случва за първи път у нас. В асоциацията членуват над 40 лиги. Това е организацията, която представлява интересите на клубовете им. Убеден съм, че това домакинство ще бъде полезно за българските клубове, защото ние имаме нужда от техния опит и съдействие във всяко едно отношение. Доволен съм, че и те харесаха престоя в София и са впечатлени от нас“, започна Караиванов.

Левски Лудогорец

„Целта е да се доближим до това, което са направили лигите в Централна Европа, защото за Англия, Германия и тн е научна фантастика вече. Те доскоро бяха на нашето ниво, но се развиха изключително бързо. Всички имат договори с футболните федерации. Без такъв не става, както съм казвал и преди. Те са се концентрирали в организацията, като изключим съдийство и дисциплинарни проблеми и се справят много добре. Правата в Словакия са 12 милиона евро, а ние сме по-сериозен пазар. Но трябва да се подобри и качеството на нашия продукт“.

„Ние имаме готовност, но ангажираността на клубовете не е толкова голяма. Няма особена заинтересованост от тяхна страна. Имаме добро взаимодействие с футболния съюз. Клубовете искат по-голям приход и ние сме готови да им съдействаме. Нашата задача е, когато искаш да продадеш един продукт, трябва да го пакетираш, да го лъснеш, а не само да искаш. Не може отбор с четири фена да казва малко са ми парите от правата“, заяви още Караиванов.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Христо Стоичков предизвика фурор на Генералната асамблея на Европейските футболни лиги

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
ПФЛ телевизионни права Втора лига Първа лига Атанас Караиванов
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес