Столът на Станислав Генчев в Локомотив София се клати здраво – загуба от Славия слага край на авантюрата му в „Надежда“

Столът на треньора на Локомотив София Станислав Генчев се клати здраво и много скоро той може да остане без работа. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Според информациите ръководството на столичните „железничари“ не е никак доволно от представянето на тима по време на пролетния дял от шампионата като основната вина за това е на наставника. Поради тази причина шефовете на „червено-черните“ възнамеряват да го освободят, ако отборът загуби дербито със Славия утре.

Локомотив се представя много слабо през пролетта

От началото на пролетния дял в Първа лига Локомотив записа една победа, едно равенство и три поражения в изиграните до момента 5 двубоя. Отборът на Станислав Генчев се наложи над Добруджа с 3:1 и направи хикс със Спартак Варна, а отстъпи пред ЦСКА (0:2), Левски (3:4) и Лудогорец (1:3). „Червено-черните“ трябваше да играят и срещу Септември София, но срещата бе отложена заради лошото тревно покритие на стадиона в столичния квартал „Надежда“.

Класирането в Първа лига

В момента Локомотив заема 10-ото място във временното класиране в Първа лига с 30 точки. Амбицията на „железничарите“ е да се борят за петата позиция, която гарантира на отбора бараж за участие в Европа, но на този етап това изглежда много трудно постижимо. Причината е, че „червено-черните“ изостават с 10 точки зад състава на Черно море, който заема въпросното 5-то място.

