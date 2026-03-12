Бивш международен съдия обясни защо Димитър Димитров правилно е дал дузпа за Левски срещу Локо Пловдив

Бившият международен съдия - Детелин Баялцалиев, коментира най-спорната тема в българския футбол през седмицата. Става дума за победната дузпа за Левски срещу Локомотив Пловдив в началото на седмицата. „Сините“ се наложиха с гол в 89-ата минута с точен удар от бялата точка на Евертон Бала. Редица запалянковци, а и ръководители и футболни деятели скочиха срещу решението, а сред най-очакваните мнения беше това на Баялцалиев. Той често коментира съдийските отсъждания в социалните мрежи, а сега го направи пред „Господари на ефира“.

Детелин Баялцалиев е категоричен в оценката си

С голяма аргументация Баялцалиев подчерта, че на практика отсъдената дузпа не е грешка:

„Малко съм учуден защо се вдигна такъв шум. Гледал съм много мачове, много първенства. Неведнъж титла се е решавала с дузпа в последния кръг. Вярно е, че ситуацията е такава, че единият цвят фенове ще кажат, че няма дузпа. Проблемът е, че после започват да се обиждат, което много ме дразни. Хейтът е много по-голям от компентентните мнения. Другите обратно – казват чиста дузпа. Както се казва: „Интересът клати феса“. Чак толкова много емоции... Ако гледната точка беше дадена отзад, никой нямаше да коментира, минава и заминава“, бяха встъпителните слова на Баялцалиев, след което обясни подробно и правилника и решението за дузпата.

„Движението на Око-Флекс с десния крак, в зависимост от обстоятелствата, може да има три различни решения. Сега ще ги разгледаме. Първият момент е, ако футболистът, изнасяйки крака си вдясно, настъпи или ритне защитника, това ще е нарушение в нападение. В нашия случай няма такова нещо“.

„Видях снимка, на която нападателят стъпва на земята, на защитника двата крака са във въздуха. И се казва, че „синият“ футболисти настъпва този на Локомотив. Как ще стане това, като на локомотивеца двата крака са му във въздуха? Преди няколко кръга напомних израза: „Извинете, стъпил съм под крака ви“. И тук може да се приложи. Това е в рамките на шегата и не съвсем“.

„Вторият сценарий на една такава ситуация, е когато футболистът търси наистина съприкосновение от защитника, за да заблуди съдията, че е бил фаулиран, за да му се отсъди дузпа. Тогава се отсъжда непряк свободен удар и се дава жълт картон за симулация. Този сценарий е верен тогава, когато топката е ничия, когато ще има борба за нея“.

„В нашия случай, това е третият случай, е когато нападателят владее топката. Какво значи да я владее? Виждаме, че я е овладял преди това, контролира я, тя е в краката му. И тогава той има право да стъпва около нея където си пожелае. Ние виждаме, че „синият” футболист се опитва да запази топката в свое владение, като прави един финт. Неговото намерение очевидно е да запази топката, като с външната част на левия си крак, естествено, за да сложи там левия си крак, трябва да му направи място с десния. И той изнася десния си крак надясно, за да направи този финт и да запази топката, която е негова. Защитникът е този, който трябва да се съобрази с това, че топката е във владение на неговия противник и да бъде внимателен в подхода си. Тук не виждаме внимателно подхождане. Напротив, той влиза и извършва „невнимателно нарушение“, т.е. нарушение, при което няма картон, защото няма опасност за здравето на противника. И навсякъде по терена това се наказва като „невнимателно нарушение“, careless е терминът на английски, и се дава фаул или дузпа, ако е в наказателното поле. Най-важният критерий, е че „синият“ футболист владее топката и тя е в неговите крака“.

„Не знам какво е пресилена дузпа. Или има нарушение, или няма нарушение. Обясних трите сценария при едно такова нарушение. Моето мнение, твърдо убеден съм, че когато футболистът владее топката, той има право да я пази по този начин, а защитникът е този, който трябва да внимава. Обясних малко по-разширено. И за да убедиш хората, не е достатъчно да им кажеш, че има нарушение. Когато обясниш различните варианти, какви са съображенията, които трябва да има съдията, тогава започват повече да ти вярват“, обясни Баялцалиев.

