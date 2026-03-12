Сектор Г преди дербито с Лудогорец: Не влизаме в схеми, не подаряваме точки и не правим шпалири!

Организираните фенове на ЦСКА излязоха с позиция преди дербито от 26-ия кръг на Първа лига срещу Лудогорец. Както е известно, двубоят ще се състои в събота, 14 март от 17:45 часа на стадион „Хювефарма Арена“ в Разград. Срещата е от изключителна важност и за двата отбора като поради тази причина от Сектор Г призоваха привържениците на „армейците“ да изпълнят до краен предел триобуната за гости.

Феновете на ЦСКА са категорични, че тимът трябва да играе само и единствено за победа като допълниха, че „армейците“ не влизат в схеми, не подаряват точки и не правят шпалири на съперниците си.

„Борба за победа от началото до края“

Армейци, В събота предстои първият от многото тежки сблъсъци, в които ще влезем до края на шампионата - гостуване в... Posted by Трибуна Сектор Г on Thursday, March 12, 2026

„Армейци, В събота предстои първият от многото тежки сблъсъци, в които ще влезем до края на шампионата – гостуване в Разград от 17:45 ч. Излишно е да обясняваме значимостта и заряда на този мач, а диаметрално противоположните светове, в които съществуваме с неуважаемите господа и шепата им симпатизанти вещае само едно – борба за победа от началото до края. Говорейки за успеха бихме искали да внесем едно важно идеологично пояснение относно евентуалното влияние, което този мач би оказал на крайното класиране в шампионата“.

„ЦСКА трябва да играе винаги само и единствено за победа и нищо по-малко, без значение съперника и обстоятелствата. Ние не влизаме в схеми, не подаряваме точки и не правим шпалири за разлика от едни други обитатели на крайните квартали на София. Така че ви молим да загърбите всички предразсъдъци и да направите единственото значимо и важно нещо, което се изисква от нас – подкрепа за любимия отбор от първата до последната секунда! Ще се видим в Разград, защото ЦСКА зове! Напред, червените!“, написаха феновете.

ОЩЕ: Треньорът на Лудогорец: ЦСКА също е в битката за титлата, очаква ни страхотен мач!