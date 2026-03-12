Левски вдигна значително тавана на заплатите, трима на „Герена“ взимат по над 200 000 евро на година

Ръководството на Левски е вдигнало значително тавана на заплатите на футболистите в състава на Хулио Веласкес. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Според информациите „сините“ вече дават годишни възнаграждения от по над 200 000 евро. Както е известно, на „Герена“ бе въведен таван на заплатите, тъй като клубът се намираше в много тежко финансово състояние и дори бе застрашен от фалит.

Левски плати 1 милион евро за трима нови

Смутните времена вече са зад гърба на Левски и поради тази причина ръководството е решило да вдигне тавана на заплатите. Това се отнася главно за новите попълнения в тима, които пристигнаха по време на зимния трансферен прозорец. По време на паузата столичани броиха 1 милион евро, за да си осигурят услугите на Армстронг Око-Флекс, Стипе Вуликич и Хуан Переа. За първите двама бяха дадени по 300 000 евро на Ботев Пловдив и Сампдория, докато колумбийският таран пристигна от Локомотив Пловдив срещу 400 хиляди евро.

Око-Флекс взима по 240 бона на година

В момента именно те тримата са играчите с най-високи заплати на стадион „Георги Аспарухов“. Око-Флекс прибира 240 хиляди евро на година в Левски – колкото и Кристиан Димитров, който наскоро подписа нов договор. Хуан Переа е с възнаграждение от порядъка на 220 000 евро. Вуликич и последното ново попълнение Марко Дуганджич също ще получава сума, доста близка до тавана на заплатите.

