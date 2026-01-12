Левски отрязал мераците на елитен турски тим за Мустафа Сангаре

Ръководството на Левски е отрязало мераците на елитен турски клуб за един от основните футболисти на българския гранд – Мустафа Сангаре. Става въпрос за предпоследния в Суперлигата на югоизточната ни съседка Еюпспор. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Според информациите Еюпспор е имал голямо желание да привлече национала на Мали, но от „Герена“ са съобщили на ръководството на турския клуб, че на този етап нямат никакво намерение да се разделят с 27-годишния централен нападател.

Левски няма намерение да продава основните си играчи

Както е известно, през последните месеци има много сериозен интерес на чужди клубове към Мустафа Сангаре. Ръководството на Левски дори получи официална оферта за правата му от тунизийския Есперанс, която бе на стойност 1 милион евро. Шефовете на „сините“ обаче отхвърлиха предложението и таранът остана на стадион „Георги Аспарухов“. В Левски са категорични, че не искат да продават основните си футболисти по време на зимната пауза, за да могат да се борят с Лудогорец за титлата в Първа лига. Изключение може да бъде направено единствено за Марин Петков.

Сангаре има 9 гола и 4 асистенции в 23 мача за „сините“

През настоящия сезон Мустафа Сангаре се представя много силно с екипа на Левски. Нападателят има 9 гола и 4 асистенции в 23 мача за тима във всички турнири. Заговори се дори, че той може да получи повиквателна за националния отбор на Мали за турнира за Купата на африканските нации. В крайна сметка той не бе викнат в тима и стартира зимна подготовка със „сините“.

ОЩЕ: Наско Сираков повел офанзива на клубове от Първа лига срещу ниските ТВ права?