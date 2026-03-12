Лайфстайл:

Христо Стоичков предизвика фурор на Генералната асамблея на Европейските футболни лиги

12 март 2026, 11:46 часа 310 прочитания 0 коментара

Най-успешният български футболист за всички времена и носител на „Златната топка“ Христо Стоичков бе специален гост на 52-ата Генерална асамблея на Европейските лиги. Форумът, домакинстван от Българската професионална футболна лига (БПФЛ), стартира днес точно в 9:00 часа в „Гранд Хотел Милениум“. Появата на футболната икона предизвика истински фурор сред делегатите от цяла Европа, които проявиха голямо уважение към легендата.

Събитието бе уважено и от ръководството на БФС

Носителят на "Златната топка" Христо Стоичков и президентът на БФС Георги Иванов уважиха Генералната Асамблея на Европейските лиги‼️⚽

Posted by БПФЛ - Българска професионална футболна лига on Thursday, March 12, 2026

За да проследят на живо ключовите дискусии и решения за бъдещето на европейския клубен футбол, събитието бе уважено и от ръководството на Българския футболен съюз. Начело на делегацията бе президентът Георги Иванов, заедно с вицепрезидента Атанас Фурнаджиев, членът на Изпълнителния комитет на БФС и председател на АБФ Мила Христова, изпълнителния директор Андрей Петров и заместник-изпълнителния директор Добрин Гьонов.

Форумът се провежда в рамките на два дни в София – в сряда и четвъртък. Снощи гостите от Европейските футболни лиги и УЕФА присъстваха на гала-вечеря в Националния исторически музей.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Христо Стоичков БФС ПФЛ
