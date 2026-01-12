Левски е отказал 7-цифрена сума в евро за своя звезда

Ръководството на Левски е отказало оферта за водещ свой състезател на стойност 1,5 милиона евро. Информацията разкри футболният агент Лъчезар Танев в интервю за Дарик радио. Бившият играч на ЦСКА отказа да каже името и на футболиста, и на клуба, отправил предложението. Танев е очаквал "сините" да не се съгласят на подобна сделка, тъй като се борят за шампионска титла. Старши треньорът Хулио Веласкес и мажоритарният собственик Наско Сираков също били против подобен трансфер.

Танев разкри информация от кухнята

“Има коментари, но не мога да споделям неща, които са споделили с мен. Знам със сигурност, че Левски ще взимат играчи само ако подобрят нивото на отбора. В момента те имат доста високо ниво с добра конкуренция във всички линии. Не изключвам да имат някой друг нов футболист. Тези неща, ако са сериозни, не се случват от днес за утре. Това са наблюдения на играчи в продължение на месеци, избистряне на мнения, на възможности. Някой път трансфери стават от днес за утре, когато познаваш играч от по-отдавна.”, заяви Танев в Дарик Радио.

“Освен Кристиан мога да кажа, че лично към се обърна клуб с много сериозен интерес за водещ играч на Левски. Както ти каза, треньорът не е съгласен да бъде продаван, и още повече Наско Сираков. Знаех, че такъв ще бъде отговорът при положение, че отборът се бори за шампионска титла. Бях задължен чисто професионално да им кажа за тази ситуация и ги разбирам напълно. Сумата е над 1.5 млн. евро”, разкри агентът.

ОЩЕ: Край на сагата: Основен играч на Левски взе решение за бъдещето си