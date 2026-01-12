Спорт:

Левски е отказал 7-цифрена сума в евро за своя звезда

12 януари 2026, 20:24 часа 311 прочитания 0 коментара
Левски е отказал 7-цифрена сума в евро за своя звезда

Ръководството на Левски е отказало оферта за водещ свой състезател на стойност 1,5 милиона евро. Информацията разкри футболният агент Лъчезар Танев в интервю за Дарик радио. Бившият играч на ЦСКА отказа да каже името и на футболиста, и на клуба, отправил предложението. Танев е очаквал "сините" да не се съгласят на подобна сделка, тъй като се борят за шампионска титла. Старши треньорът Хулио Веласкес и мажоритарният собственик Наско Сираков също били против подобен трансфер.

Танев разкри информация от кухнята

“Има коментари, но не мога да споделям неща, които са споделили с мен. Знам със сигурност, че Левски ще взимат играчи само ако подобрят нивото на отбора. В момента те имат доста високо ниво с добра конкуренция във всички линии. Не изключвам да имат някой друг нов футболист. Тези неща, ако са сериозни, не се случват от днес за утре. Това са наблюдения на играчи в продължение на месеци, избистряне на мнения, на възможности. Някой път трансфери стават от днес за утре, когато познаваш играч от по-отдавна.”, заяви Танев в Дарик Радио.

Окачените бутонки

“Освен Кристиан мога да кажа, че лично към се обърна клуб с много сериозен интерес за водещ играч на Левски. Както ти каза, треньорът не е съгласен да бъде продаван, и още повече Наско Сираков. Знаех, че такъв ще бъде отговорът при положение, че отборът се бори за шампионска титла. Бях задължен чисто професионално да им кажа за тази ситуация и ги разбирам напълно. Сумата е над 1.5 млн. евро”, разкри агентът.

ОЩЕ: Край на сагата: Основен играч на Левски взе решение за бъдещето си

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Левски Лъчезар Танев
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес