Треньорът на Ботев Враца: Затруднихме максимално ЦСКА и заслужавахме равенство!

Старши треньорът на Ботев Враца Тодор Симов даде мнението си след загубата от ЦСКА с 0:1 в среща от 24-ия кръг на Първа лига. Той похвали възпитаниците си за представянето, като го определи за почти перфектно. Симов остана доволен от организираната игра на неговия отбор и смята, че Ботев Враца е заслужавал да вземе точка от срещата. Гол на Леандро Годой през втората част обаче лиши гостите от равенството.

Мнението на Тодор Симов след загубата от ЦСКА

"Направихме страхотен мач. Видяхме борбен Ботев Враца, добре организиран. Затруднихме максимално ЦСКА. Мисля, че заслужавахме равенство. Мога да поздравя футболистите си", започна Тодор Симов пред Diema Sport.

"В атака тръгнахме много добре. Всичко, което бяхме говорили, се получаваше много добре. Явно това ни даде криле. В защита - почти перфектни. Щяхме да сме перфектни, ако не бяхме допуснали гол.

Аз няма какво да им казвам на футболистите. Те сами съжаляват, че не можем да отбелязваме гол. Ще започнем да бележим, един гол ни трябва да се отпушим.

Среща с Христо Янев, който е бивш треньор на Ботев Враца? Това няма никакво значение. В момента аз съм треньор на Ботев Враца. Един нормален мач между два отбора. Не бяхме далеч от това да вземем точка. От физическо естество не се притеснявам за отбора и го показваме в мача", добави още той.

