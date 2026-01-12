Край на сагата: Основен играч на Левски взе решение за бъдещето си

Централният защитник на Левски Кристиан Димитров ще преподпише официално със "сините" в следващите дни и ще сложи край на спекулациите за своето бъдеще. Новината обяви агентът на бранителя - Лъчезар Танев, в интервю за Дарик радио. Настоящият контракт на 28-годишния българин изтичаше в края не сезона, което стана причина за пораждането на куп медийни публикации. По думи на Танев между Димитров и ръководството на клуба вече е постигнато устно споразумение.

Кристиан Димитров преподписва с Левски

“Драма няма, нито сага. Някой път се стига по-бързо до споразумения, някой път не. Мога да кажа, че имаме устно споразумение с ръководството на Левски. Мисля, че тази седмица ще подпише новия си договор. Кристиян винаги е искал да остане, това му е било като първа опция - да остане в Левски“, обяви Лъчо Танев в Дарик радио.

„В същото време мога да кажа, че ръководството на Левски искаше много да го задържи, заедно с треньора. Новият договор показва това удовлетворение от страна на клуба от изявите на играча и има взаимно уважение. Кристиaн ще подпише тази седмица новия си договор с Левски”, добави агентът.

Кристиан Димитров подписа с Левски в началото на 2023 година. Той бързо се превърна в основен защитник на „сините“, като до момента е изиграл общо 91 двубоя за столичния гранд във всички турнири. В тях централният бранител се отличи с осем попадения и три асистенции. Според авторитетния сайт „Transfermarkt“ цената на българския национал е 2,2 милиона евро.

ОЩЕ: Официално: Двама шампиони с Левски се върнаха на работа на "Герена"!