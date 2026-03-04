"Прокуратурата вече не търси истината": Няма нова информация за "Петрохан" и "Околчица"

Ралица Асенова, майката на загиналия на Околчица Ники Златков, е подала редица искания до прокуратурата. Като родител има право на това - например да бъде информирана как върви разследването. Отговорът на наблюдаващият прокурор е шокиращ. Той пише, че от 18.02. досега няма нищо ново по случая. Т.е. 16 дни прокуратурата не се е сдобила с никаква, ама никаква информацийка дори по случая. Това съобщава на профила си във Facebook журналистът Владимир Йончев, главен редактор на сайта Offnews.bg. Той уточнява, че прокурорът казва на майката, че той е общо взето никой по случая и тя трябва да се обърне към разследващите за информация.

"Мисля си, че той за себе си приключи делото. Прокуратурата вече не събира доказателства. Не търси истината. Само си пази заплатата", категоричен е Владимир Йончев.

"Уведомявам Ви, че информация за хода на разследването е предоставена на Апелативна прокуратура - София и е публично оповестена. Друга актуална информация към настоящия момент няма.", е написал наблюдващият прокурор Радойнов днес в отговор на адвоката на Ралица Асенова. Прави впечатление, че отговорът е оформен като писмо, а не като постановление, какъвто е редът.

Брифингът, на който за последно беше оповестена информация от прокуратурата беше на 18 февруари. Още по-скандално от това, че прокуратурата не е свършила никаква работа за 16 дни, е твърдението на набюдаващият прокурор, че Ралица Асенова следва да отправя исканията си за събиране на доказателствата до разследващия орган, а не до прокуратурата. Това нелепо твърдение би могло да означава, че прокурорът отказва да си върши работата или че просто е толкова некомпетентен, че не си е прочел закона, в който е описано, че тези искания се отправят към наблюдаващия прокурор.

Прокурор Радойнов е отговорил по същество само на две от исканията на Ралица Асенова. Той съобщава, че вече са изискани и предоставени данни от мобилните оператори. Също така казва, че освобождаването на тялото на загиналия й син ще стане. когато прокуратурата получи становище от вещите лица, че труповете повече не са необходими за изготвяне на експертизи.

Без отговор остават всички останали искания:

Майката да бъде уведомена какви процесуално-следствени действия и действия по разследването са били извършени по посоченото досъдебно производство и какви предстои да бъдат извършени.

Двете досъдебни производства да бъде обединени в едно производство, тъй като воденето на две паралелни такива не само затруднява разкриването на обективната истина, но й пречи на установяването й.

Няма нито една основателна причина, нито една законосъобразна такава, която да оправдае едно престъпление, с две местопроизшествия, с очевидна връзка помежду им, да се разследва от две различни прокуратури, респ. – разследващи полицаи, е написала в искането си майката.

Няма отговор и на въпроса защо едно такова сложно разследване не е поверено на Националната следствена служба. "Ако Вие не считате, че сте компетентен да приложите разпоредбите на НПК с цел обединяване на разследването по двете производства и възлагане на разследването на Национална следствена служба, то е налице механизъм, който да вземе това решение вместо Вас, за което инициативата също следва да е Ваша. ", пише в искането си Ралица Асенова.

До настоящия момент Майката на Николай нито е уведомена изготвена ли е съдебно-медицинската експертиза, респ. – освободено ли е тялото от мястото, където се съхранява, нито е уведомена за необходимостта от извършване на допълнителни действия, за които е необходимо тялото на сина й.