ЦСКА не убеди, но се върна на победния път! Христо Янев намери цаката на бившия си отбор

Столичният гранд ЦСКА показа реакция след загубата от Септември и успя да победи Ботев Враца с 1:0 като домакин в среща от 24-ия кръг на Първа лига. "Червените" не бяха докрай убедителни в изявите си на Националния стадион "Васил Левски", като отново се виждаха трудности в атакуващ план, но все пак гол на Леандро Годой през втората част им осигури трите точки. А смените на Христо Янев отново се оказаха ключови, след като влезлите от пейката Мохамед Брахими и Джеймс Ето'о до голяма степен изработиха гола на Годой.

Годой донесе минимална победа на ЦСКА над Ботев Враца

Ботев Враца започна по-силно срещата, като още в петата минута се стигна до чиста голова ситуация за гостите. Дълго подаване хвана отбраната на ЦСКА неподготвена, а Мартин Петков се измъкна сам срещу вратаря Фьодор Лапоухов, но стражът успя да избие в корнер. Малко по-късно дойде и отговорът на ЦСКА. "Червените" изпълниха два опасни корнера, като първо Лумбард Делова отклони опасно топката с глава, а после пак той опита удар с крак, но бе спрян.

"Армейците" отново показаха слабости в атака, но резервите на Янев дадоха резултат

В следващите минути ЦСКА взе инициативата, като Лео Перейра застраши вратата на Любомир Василев, а после дойде нова заплаха от корнер, при която Леандро Годой остана сам на далечната греда и нанесе удар, който не намери целта. Ситуациите пред вратата на Ботев продължиха, като Макс Ебонг заложи топката за Петко Панайотов в наказателното поле, но той стреля над вратата.

Брахими и Ето'о изработиха гола на Годой

В края на полувремето ЦСКА проби по левия фланг, откъдето Анджело Мартино намери Лео Перейра, а той стреля към близкия ъгъл, но топката се удари във външната страна на мрежата. В началните минути на втората част ЦСКА изглеждаше безидеен, но след час игра Христо Янев прибегна към смените, които дадоха резултат. Мохамед Брахими и Джеймс Ето'о се появиха на терена, и в 69-ата минута разиграха на десния фланг, за да се стигне до центриране от халфа към Леандро Годой, който успя да вкара с глава - 1:0!

ЦСКА временно се изкачи до третото място

До края Ботев Враца опита да упражни натиск, но не успя да създаде достатъчно добра ситуация, с която да стигне до изравнителен гол. ЦСКА пък вкара гол в заключителните минути чрез Лео Перейра, но попадението бе отменено заради засада. Така ЦСКА се върна на победния път и се изкачи на третата позиция в класирането с 43 точки, колкото има и четвъртият ЦСКА 1948, който е с мач по-малко. "Червените" изостават на 13 точки от лидера Левски, който утре гостува на Лудогорец. Ботев Враца пък е 10-ти с 28 точки.

