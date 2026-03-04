Любопитно:

Героят на ЦСКА призна реалността и обяви голямата цел пред отбора

04 март 2026, 20:45 часа 11 прочитания 0 коментара

Леандро Годой се превърна в герой за ЦСКА, след като отбеляза единственото попадение за победата над Ботев Враца с минималното 1:0 на стадион "Васил Левски" в София. Нападателят бе избран за титуляр пред Йоанис Питас и успя да се отблагодари с гол през втората част, разписвайки се с глава след асистенция от Джеймс Ето'о. Той и погледна реално на срещата, като призна, че мачът с Ботев Враца е бил наистина много труден.

"Беше наистина много труден мач"

"Беше наистина много труден мач. Влязохме в него след един лош резултат, но се трудихме през цялото време и в крайна сметка трите точки са най-важни", заяви Леандро Годой пред Diema Sport, след като бе избран за "Играч на мача".

Още: Треньорът на Ботев Враца: Затруднихме максимално ЦСКА и заслужавахме равенство!

Леандро Годой

"Да бъда титуляр пред Йоанис Питас? Това е решение на треньорския щаб. Всеки трябва да помага на отбора. Когато съм на терена, опитвам да помагам по най-добрия начин на отбора. Днес мисля, че успях да свърша работа и да отбележа гол, с който спечелихме", добави още той.

ЦСКА гони класиране за евротурнирите

Годой подчерта, че основната цел пред ЦСКА е класирането за Европа. "В никакъв случай не сме загубили увереност, това беше просто един мач. Ние опитваме да постигнем целта си - да се класираме за европейските турнири. Всеки мач е финал и се опитваме да даваме най-доброто от себе си", каза той.

Още: ЦСКА не убеди, но се върна на победния път! Христо Янев намери цаката на бившия си отбор

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
ЦСКА Ботев Враца Първа лига Сантиаго Годой
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес