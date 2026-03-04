Героят на ЦСКА призна реалността и обяви голямата цел пред отбора

Леандро Годой се превърна в герой за ЦСКА, след като отбеляза единственото попадение за победата над Ботев Враца с минималното 1:0 на стадион "Васил Левски" в София. Нападателят бе избран за титуляр пред Йоанис Питас и успя да се отблагодари с гол през втората част, разписвайки се с глава след асистенция от Джеймс Ето'о. Той и погледна реално на срещата, като призна, че мачът с Ботев Враца е бил наистина много труден.

"Беше наистина много труден мач"

"Беше наистина много труден мач. Влязохме в него след един лош резултат, но се трудихме през цялото време и в крайна сметка трите точки са най-важни", заяви Леандро Годой пред Diema Sport, след като бе избран за "Играч на мача".

"Да бъда титуляр пред Йоанис Питас? Това е решение на треньорския щаб. Всеки трябва да помага на отбора. Когато съм на терена, опитвам да помагам по най-добрия начин на отбора. Днес мисля, че успях да свърша работа и да отбележа гол, с който спечелихме", добави още той.

Годой подчерта, че основната цел пред ЦСКА е класирането за Европа. "В никакъв случай не сме загубили увереност, това беше просто един мач. Ние опитваме да постигнем целта си - да се класираме за европейските турнири. Всеки мач е финал и се опитваме да даваме най-доброто от себе си", каза той.

