Шампион с ЦСКА за Джеймс Ето'о: Ако бях на мястото на Янев, щях да го изгоня в съблекалнята

Двукратен шампион с ЦСКА разкритикува остро поведението на халфа на „червените“ Джеймс Ето'о по време на двубоя със Септември София. Става въпрос за бившия полузащитник на „армейците“ Петър Витанов. Патрика, както всички наричат имения футболист, говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като бе категоричен, че действията на камерунеца са недопустими и Христо Янев е трябвало да го изгони в съблекалнята.

Както е известно, Джеймс Ето'о бе сменен в средата на второто полувреме на мача със Септември. Това не се хареса на играча и той демонстративно свали фланелката си, а след това изрита няколко бутилки с вода, които бяха край резервната скамейка на ЦСКА. Камерунецът бе скастрен от Янев, но въпреки това продължи с изблика си и се наложи Мохамед Брахими да го успокоява.

„Не бива да си изпускаш така нервите“

„Много неприятно поражение беше това от Септември за цялата „армейската“ общност. Не може чак с такова самочувствие да се излиза на терена. Те си мислеха, че Септември сами ще се бият. Сега трябва да седнат и да премислят поведението от тази среща и да се реваншират в следващите мачове. Случва се понякога да не ти спори играта, но трябва да се продължи напред. Има много върху какво да се работи. И в офанзивен, и в дефанзивен план. На моменти „червените“ бяха неузнаваеми и е логично да се допуснат попадения тогава. В отбора има силни футболисти. Винаги съм го твърдял и съм на мнение, че ЦСКА върви в правилна посока. Всички да седнат и да приемат грешката си“.

„Не приемам и поведението на Джеймс Ето’о. Ако бях на мястото на Янев, сигурно щях да го изгоня в съблекалнята, а не да го оставя да си догледа мача, след като преди това е буйствал толкова. Не бива да си изпускаш така нервите. Без значение какво се случва. Той в този мач не демонстрира класата си и е нормално да се смени с друг“, каза Патрика.

