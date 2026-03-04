Жребият за електронното първенство по футбол на България ще се изтегли този петък

Този петък, 6 март, ще бъде изтеглен жребият за груповата фаза на електронното първенство по футбол на България – eFirst League. Участие в турнира ще вземат 16-те отбора в Първа лига, като за всеки от тях бе определен представител, чрез отворени квалификации. eFirst League е част от най-голямата лига за електронни спортове в България и е съвместна продукция с Български футболен съюз. Всички мачове, както и жребият в петък от 11:00 часа, може да гледате в Twitch.tv канала на лигата. Двубоите ще се играят на EA SPORTS FC™ 26.

Претендентите за трофея са разпределени в 4 урни, като сред тях личат имената на шампиона от 2024-та с Левски Георги "jorjewin" Георгиев, който отново ще играе с екипа на "сините", двукратния шампион Иван "DrNightWatch" Чуров, спечелил една от титлите си с любимия ЦСКА, бронзовия медалист от миналия сезон Иван "FUTVM_Ivan" Мавродиев, който е бивш юноша на тима. Чуров, който през 2025 стана шампион като треньор на "Лудогорец" и българската звезда Алихан "RBLZ_Alihanlion" Хаджи, сега ще облече екипа на "Локомотив" Пловдив. Димитър Досев, който миналата година завърши на четвърто място с "Ботев" Враца, ще играе за "Септември" София, а шампионът "Лудогорец" ще бъде защитаван от Иван Трайков. За ЦСКА ще играе Младен "GoalMachine" Георгиев.

Ето и пълното разпределение на състезателите:

Урна 1: "Левски" (Георги Георгиев), "Ботев" Пловдив (Иван Мавродиев), "Локомотив" Пловдив (Иван Чуров) "Септември" (Димитър Досев)

Урна 2: "Арда" (Венцислав Караусов), "Спартак" Варна (Илия Стоянов), "Черно море" (Димо Иванов), "Локомотив" София (Алекс Александров)

Урна 3: ЦСКА (Младен Георгиев), "Ботев" Враца (Християн Василев), "Монтана" (Алекс Тодоров), "Добруджа" (Владислав Петрунов)

Урна 4: "Лудогорец" (Иван Трайков), "Берое" (Филип Стойнев), "Славия" (Иван Димитров), ЦСКА 1948 (Венелин Димитров)

След впечатляващия предишен сезон, в който 16-годишният Алихан "RBLZ_Alihan" Хаджи спечели титлата за Лудогорец, eFirst League търси следващия шампион на България по електронен футбол. Наградният фонд за сезона е на стойност малко над 5 хил. евро. След жребия и разпределянето на отборите в четири групи, ще се проведат шест състезателни дни, всеки петък, в серия "всеки срещу всеки", започвайки от 13 март. Финалният LAN уикенд ще се проведе на 25–26 април, а победителят ще се класира за Плей-Инс на FC Pro световния шампионат и еШампионска лига.