Божинов пак беше на протеста: Писна ми да ме лъжат в очите! Който се страхува, нека си стои вкъщи

11 декември 2025, 10:46 часа 248 прочитания 0 коментара
Емблематичният български футболист Валери Божинов излезе с публикация в социалните мрежи, в която подкрепи мащабния антиправителствен протест в центъра на София на 10 декември. Бившият нападател на Левски, Манчестър Сити и Фиорентина качи снимка от площада, придружена със силен текст. Той обясни, че е на протеста, защото му е писнало да го лъжат в очите. Божинов е категоричен, че не се страхува.

„И днес бях на протеста. Бях там, защото ми писна да ме лъжат в очите. Писна ми от празни обещания и от това, да ни третират като глупаци. Излязох, защото не искам да се примирявам и няма да търпя повече. Който се страхува, нека си стои вкъщи. Аз не се страхувам. Заедно за България“, написа Валери Божинов към видеото.

Това не е първата публикация на спортиста. На 1 декември той качи снимка с друг бивш играч - Пламен Крумов, и написа, че е излязъл, защото му е писнало да гледа отстрани. Тогава Божинов призова за единство и обща цел.

„Бях там днес. Усетих напрежението, гнева, надеждата. Улиците бяха пълни с хора, които не искат да мълчат повече. За мен това не беше просто протест, беше момент, в който почувствах, че гласът ми има значение. Излязох, защото ми писна да гледам отстрани. Излязох, защото нещо в мен каза, че трябва да съм там. Излязох, защото искам по-добро бъдеще за мен, за децата ми, за семейството ми, за целия български народ! Радвам се и съм благодарен, че го направих. Заедно можем да постигнем всичко, нека бъдем единни за едно обща цел - за по-добра България, силни като един юмрук. България е над всичко и всички“, гласеше публикацията му на 1 декември.

ОЩЕ: Божинов призова: Вярвам, че много от нас, ако дарят дори само 1 лев за легендата Любо Пенев, ще успеем да му помогнем!

