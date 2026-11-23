Левски е изправен пред сериозен кадрови проблем само дни преди гостуването на Олимпик Марсилия в Лига Европа. Може би най-влиятелният футболист в състава на Хулио Веласкес - португалският полузащитник Сержиньо, се очаква да пропусне европейския сблъсък. Халфът продължава да се възстановява от травма, а треньорският щаб на "сините" не възнамерява да поема излишни рискове със здравословното му състояние.

Сержиньо почти сигурно пропуска гостуването на Марсилия

Португалецът получи контузия по време на двубоя срещу Ягелония в Лига Европа, когато се наложи да бъде заменен още в края на първото полувреме. Въпреки че травмата не е тежка, тя вече го извади от сметките на Хулио Веласкес за последния шампионатен двубой срещу Локомотив София.

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Според информация на dsport.bg испанският специалист и неговият щаб предпочитат да не рискуват с преждевременното завръщане на футболиста. Поради тази причина шансовете Сержиньо да попадне в състава за гостуването във Франция изглеждат минимални.

Сериозна загуба за Хулио Веласкес

Евентуалното отсъствие на Сержиньо ще бъде сериозен проблем за Левски предвид ролята му в играта на отбора.От началото на сезона португалският полузащитник е записал 26 мача във всички турнири, в които се е отчел с 4 попадения и 8 асистенции. Той е натрупал общо 2007 игрови минути, което показва колко важна фигура е в плановете на Веласкес.

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