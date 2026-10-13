Левски избегна нов кошмар със Сангаре, но бъдещето му остава неясно

Левски получи обнадеждаващи новини за състоянието на Мустафа Сангаре след принудителната му смяна при победата с 2:0 над Черно море във Варна. Нападателят напусна терена още в 37-ата минута на срещата, което породи опасения за нова контузия. По последна информация обаче малийският футболист се е разминал със сериозен проблем и се очаква скоро да поднови тренировки със съотборниците си.

Защо Сангаре беше сменен толкова рано?

27-годишният нападател започна като титуляр на стадион "Тича", но още при излизането си на терена имаше обезболяващи ленти на десния крак. Старши треньорът Хулио Веласкес е предпочел да не рискува със състоянието му и е предприел превантивна смяна, като на негово място се появи Алекс Сентейес.

Сангаре не участва в първото занимание на "сините" след двубоя, но очакванията са да се включи в тренировъчния процес през следващите дни.

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Едва 53 минути през сезона

Физическите проблеми продължават да пречат на нападателя да се наложи в състава. Още през миналия шампионат той получи контузия срещу Локомотив София, а през настоящата кампания има записани общо едва 53 минути. Те са натрупани в мачовете срещу Локомотив София, Ботев Враца и Черно море.

Сангаре не попадна и в картотеката на Левски за основната фаза на Лига Европа, което означава, че няма да може да помогне на отбора в предстоящите европейски срещи. Договорът на малийския футболист изтича в края на сезона, като засега няма яснота дали ръководството на шампионите ще му предложи ново споразумение.

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