ЦСКА срещу "14 човека"! Ново лице при Гиздол и нов кошмар за Левски | Точно попадение

ЦСКА започна с драматична победа новата ера под ръководството на Маркус Гиздол, но успехът над ЦСКА 1948 не мина без напрежение и сериозни претенции към съдийството. В същото време Левски продължава победния си ход, но поредната контузия на Мустафа Сангаре поставя нови въпросителни пред "сините". Това са част от основните теми в новия епизод на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg.

ЦСКА показа ново лице, но Валентин Илиев избухна срещу съдиите

Маркус Гиздол дебютира начело на ЦСКА с победа с 3:2 над ЦСКА 1948, дошла след истинска драма и победен гол на Бруно Жордао в последните минути. Германският специалист направи интересни промени в стартовия състав и начина на игра, като даде индикации, че ще разчита повече на типични крила и различна организация в атака.

Първите решения на Гиздол, ролята на Жордао като лидер на отбора и възможните размествания в състава са сред основните акценти в новото издание на "Точно попадение". Въпросът е дали германецът действително поставя началото на сериозна промяна, или старите проблеми на ЦСКА ще продължат да се проявяват.

След двубоя спортният директор Валентин Илиев отправи остри критики към съдийството, заявявайки, че "червените" за пореден път са играли срещу "14 човека". Той обяви и намерението на клуба да подаде официална жалба заради спорните решения в срещата. Доколко основателни са претенциите на ЦСКА и защо темата за съдийството отново излезе на преден план?

Нов кошмар за Левски: Сангаре пак се контузи, Гаспар е пред първия си сериозен тест

Левски продължава да печели и затвърди лидерската си позиция след успех с 2:0 при гостуването на Черно море. Победата обаче беше помрачена от нова контузия на Мустафа Сангаре, който отново напусна терена принудително.

Поредният физически проблем на нападателя поставя сериозен въпрос пред спортното ръководство на "сините". Може ли Левски да продължи да разчита на Сангаре като основен централен нападател, след като контузиите все по-често го изваждат от игра?

Тук идва и първото голямо предизвикателство пред Еду Гаспар. Новият спортен директор ще трябва да прецени дали през зимния трансферен прозорец Левски не се нуждае от трайно решение на върха на атаката. Добрата работа на Хулио Веласкес и силните резултати не отменят необходимостта от достатъчно надеждни варианти в нападение, особено предвид амбициите за шампионската титла.

Скандал с нападнат съдия, 18 000 на "Колежа" и ново начало за Лудогорец

В новия епизод на "Точно попадение" отделяме внимание и на шокиращия случай с младия вратар, който нападна съдия по време на юношески футболен мач. Какво наказание заслужава подобна проява и докъде стига агресията в българския футбол?

Сред останалите теми са силната подкрепа на феновете на Ботев Пловдив, които изпълниха "Колежа" за мача със Славия в памет на Илиян Филипов, както и новото начало в Лудогорец с Игор Йовичевич.

Гледайте новия епизод на "Точно попадение" във видеото: