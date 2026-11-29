Тревожни новини за състоянието на най-тежко пострадалия фен на Левски при нападенията на стадион "Велодром". Както е известно, привърженици на "сините" станаха жертва на организирана атака на ултраси на Олимпик Марсилия по време на мача между двата тима на 26 ноември. Трима българи бяха хоспитализирани в болнично заведение в Марсилия, а в неделя, 29 ноември, сутринта бяха прибрани в България от военнотранспортния самолет "Спартан".

Батков с притеснителни новини

Най-тежко пострада добре познатият на феновете на "сините" - Велислав Велков. Сега стана ясно, че състоянието му се е влошило. Това съобщи чрез публикация в официалния си профил във "Фейсбук" Тодор Батков - младши, който също бе на стадиона по време на хаоса. По думите му Велков е поставен на апаратна вентилация и е с висока температура. Батков написа: "Вели се влошава... Вече е на командно дишане и с висока температура - почти 40 градуса... Господ да му помага!"

ОЩЕ: Шеф в Левски нападна сина на Тодор Батков и обяви, че героят от "Велодром" ще се оперира

Малко по-рано пък стана ясно, че друг от пострадалите привърженици ще се подложи на операция в понеделник, 30 ноември. Това разкри членът на Борда на директорите Даниел Боримиров. Става въпрос за Викторио Младенов, който набра популярност с действията си на стадион "Велодром". Именно той защити приятелката си от атаките на френските ултраси. Той застана с гръб и пое всички удари в опита си да я предпази.

ОЩЕ: Нов скандал около хаоса на "Велодром"! Длъжностно лице пропуска нападателите с усмивка