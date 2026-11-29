Членът на Борда на директорите на Левски Даниел Боримиров направи много интересен коментар за инцидентите на стадион "Велодром" преди мача между "сините" и Олимпик Марсилия. Както е известно, 11 привърженици на българския тим пострадаха от организирана атака на ултрасите на френския гранд. Ръководството на Левски понесе сериозни критики за хаоса, тъй като не е предприело мерки да отмени мача и да защити феновете си.

Боримиров обяви важни новини за пострадалите на "Велодром"

Боримиров бе на Националния стадион "Васил Левски", където "сините" трябваше да играят със Септември София, преди БФС да отмени двубоя заради лошите метеорологични условия. След като бе взето това решение, Боримиров застана пред медиите. Моменти по-рано обаче той влезе в словесен спор с фен на Левски, който поиска обяснение за действията на ръководството по време на срещата с Марсилия. След това шефът на "Герена" обяви състоянието на един от пострадалите, който стана обект на жестока атака в опит да опази една жена - Викторио Младенов.

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Боримиров с нападка към Тодор Батков

В неделя, 29 ноември, сутринта военнотранспортният самолет "Спартан" прибра трима фенове на Левски, които бяха настанени в болнично заведение в Марсилия. По този повод Боримиров заяви: "Двама от тях тази сутрин са пристигнали и са настанени в болници. Разговарях с Викторио преди 3 часа. Утре му предстои операция и се надявам всичко да мине както трябва." След това той отправи нападки към хора, критикуващи действията на ръководството: "Доста хора си правят PR, включително и синчето на един бивш наш собственик." Думите на Боримиров се отнасят за изказванията на Тодор Батков - младши. Синът на бившия собственик на Левски бе пряк свидетел на нападението срещу българските привърженици на стадион "Велодром". Той разказа какво се е случило пред Actualno.com.